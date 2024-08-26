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Бої на Покровському напрямку: медики розповіли, яких травм найчастіше зазнають військові на фронті

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Бої на Покровському напрямку: медики розповіли, яких травм найчастіше зазнають військові на фронті

Операційна на фронті

Медики фронт відчувають по своїй роботі.

На Покровському напрямку тривають тяжкі бої. Медики кажуть, що мають менший потік поранених, аніж це було, наприклад, під час боїв за Авдіївку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Маленька операційна на Покровському напрямку. Тут медики рятують поранених військових. Лікар Андрій каже, як до Покровська наближається фронт — вони відчувають по своїй роботі. 

"Коли був період захисту Авдіївки, то було набагато більше та безперервно. Зараз відчувається, що хвилями", — каже він. 

Операційна, в якій рятують військових / ©
Операційна, в якій рятують військових

Тим часом непритомного бійця доправляють до стаціонарного шпиталю — його супроводжує команда благодійного фонду МОАС, який займається евакуацією поранених з гарячих точок. Попереду щонайменше 5 годин у дорозі під наглядом анестезіолога.

На евакуаційному маршруті є ще передові хірургічні групи. Сюди раніше везли поранених з Покровського напрямку теж, але фронт посунувся, тепер везти їх на цю точку надто довго.

Лінія фронту також наближається до Курахового. Тут все дуже схоже на інші прифронтові місця — синьо-жовті прапори, портрети героїв, порожні дитячі майданчики. І десь серед цього нагадування про звичайне цивільне життя — заховані польові шпиталі.

"В середньому до нас приходить 3-4 "тяжких". В основному, це осколкові травми, контузії, кульові поранення, вибухова травма", — каже медик. 

Лікарі кажуть — вони роблять усе можливе, але багато залежить від самих поранених і їхньої жаги до життя. А ще від того, чи правильно і вчасно надягли турнікет та як швидко встигли евакуювати.

Курахово / ©
Курахово

Анестезіолог Роман на цьому напрямку вже четвертий рік. Хоча й зізнається — насправді мріяв опинитися в Антарктиді. Там, на станції Вернадського жінка, яку він кохає — дружина Іванна.

Медики кажуть, що на фронті покладаються на свої сили, знання, вдачу і готовність допомогти один одному. І все на що чекають — це на перемогу і на зустріч з тими, кого люблять. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 26 серпня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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