Бої на Покровському напрямку: медики відверто розповіли про поранення військових

У стабілізаційному пункті видно, наскільки гаряча війна. Та з кожним разом евакуація поранених з поля бою ускладнюється. Поява FPV-дронів змушує все далі переносити точки збору поранених з лінії фронту. Вигадувати нові методи вивезення: чи то на баггі, чи то наземними дронами. І дедалі частіше порятунок життя залежить від вмінь самого воїна надати собі невідкладну допомогу, кажуть медики.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

У стабілізаційному пункті під Покровському у медиків багато роботи. Воїн Богдан з екіпажу бронегрупи 32 механізованої бригади. Їх було четверо і їхнім завданням було забрати раніше підбиту ворогом іншу бойову машину. Але від ворожого дрона не врятував ані нічний виїзд, ані РЕБ на броні та й сама броня теж не впоралась.

Екіпажу пощастило – важких поранених не було. Вийти з-під зони обстрілу в темряві Богдану з побратимами допоміг наш нічний безпілотник, який довів їх до окопів піхотинців. І вже там вони пів доби чекати на евакуації. У Влада видимих поранень немає. Але травма підступна – це контузія. Та більше переживає за побратима і шкодує, що завдання бійці так і не виконали.

Порятунок пораненого у стабпункті

Поки журналісти розмовляли з Вадимом Богдану вже наклали протиопікову пов’язку та забинтували дірки від уламків. Знеболюючі дозволяють Богдану навіть жартувати. Богдан каже, що служить за контрактом вже 8 років і це його перше серйозне поранення. Тож треба ще наважитися і подзвонити рідним.

Перша допомога і підготовка до подальшої евакуації – стабпункт своє завдання виконав. На дворі бійців чекає машина, щоб відвезти у шпиталь. Нічна зміна продовжується. Тут неможливо передбачити, чим вона завершиться. Адже це Покровський напрямок, де бої і штурми кожен день. Але через дрони дістатися будь-якого стабпункту стає все складніше і аби вивезти з позиції бійця, інколи доводиться чекати й і по кілька діб. Отже, медики наголошують: медична допомога одразу після поранення – справа самого бійця або побратимів, які поруч.

"Крім навчання треба думати й про особовий склад та розвивати роботозовані систем. Які можуть вивезти поранених. Треба броньований транспорт", – каже начальник стабілізаційного пункту Євген Колосов.



Під ранок на стабпункт привозять ще одного бійця. Тут контузія, яка сталась кілька днів тому і нині дає ускладнення. Пару пігулок і три доби спокою допоможуть воїну, кажуть медики. Ніч минає спокійно, адже троє поранених – це рідкість на цій ділянці фронту під Покровськом.

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