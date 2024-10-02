Бої на Покровському напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли, що там відбувається

На Покровському відтинку фронту у напрямку районного центру українські воїни з 425-го окремого штурмового батальйону, змогли вибити російських окупантів з частини селища Миколаївка. Ворогу дуже потрібен контроль над цією ділянкою, адже вона відкриває шлях до Мирнограда і автодороги Костянтинівка-Покровськ.

Окупанти кинули саме сюди, у північний сектор, одразу дві мотострілецькі бригади та підрозділи танкового полку. Однак для більшості ворожих штурмовиків руїни Миколаївки стали останнім, що вони побачили у житті.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

"Агроном" розповідає, що саме він ввечері розбудив “Арчі”, “Рудика”, “Салюта”. Хлопці вирушають на передову на Покровському напрямку.

Військові ЗСУ

Для кожного з групи “Агронома” й для нього самого - це перший вихід, на самий нуль.

"Деякі населені пункти переходять з рук в руки на добу по декілька разів, то єсть, навіть така ситуація є. Тут дуже гаряче і кожен … зміна обстановки, блін щогодини, короче - міняється все! І треба бути завжди на чеку", - каже “Немо”, начальник батальйонної аеророзвідки 425 ОШБ “Скала”.

“Немо” керує - усією повітряною розвідкою “Скали” 425 окремого штурмового батальйону. Його пілоти цілодобово стежать за лінією бойового зіткнення й ретельно роздивляються до найменших дрібниць, оперативний тил окупантів.

Руїни - одне із селищ Покровського району. Саме через нього проходить прямий шлях на Мирноград. Воїни штурмової роти “Водолія”, просто тепер саме там роблять свою роботу.

"Зачистка Миколаївки! Вона була захоплена, потім ми її звільнили. Це пряма дорога до Мирнограду, тому ми зачищаємо та утримуємо. Постійно, майже, кацапи пробують пройти! Тому, хлопці, які там знаходяться, вони завжди на бойовому чергуванні, вони пильнують в оба ока", - каже “Водолій”, командир штурмової роти 425 ОШБ “Скала”.

Пильнувати - безперервно, є чого, каже начальник розвідки 425-го штурмового. Адже московити кинули на північно-західний напрямок свого вклинення у бік Покровська одразу дві бригади й танковий полк.

"Зараз працюємо протів 30-ої й 35-ої бригади. Ще єсть танковий полк противника. Зараз з 30-ої бригади 9-ту роту вони випустили. Це в них вже крайня! В Новогродівці, їх полягло більше чотирьох ста чоловік", - каже “Боєць”, начальник розвідки 425 ОШБ “Скала”.

Тілами знищених московитів, твердять українські військові, просто завалені усі фронтові селища, поля та лісосмуги. Але московити, визнає “Водолій” - поки не закінчуються.

Покровський напрямок

Чотири рази поранений, головний сержант штурмової роти з доброзичливим позивним “Пух”, цієї ночі споряджає групу новачків, на роботу. Вони мають пройти за групою штурмовиків “Скали” і встояти, на щойно відвойований у ворога території.

Командир штурмової роти запевняє: на кожному кроці піхотинців супроводжуватимуть очі. Броньовик із назвою “Козак” доправляє хлопців просто до лінії бойового зіткнення. На лобовому склі є наслідки влучання FPV-дрона. Таких дронів тут дуже багато і окупанти постійно запускають їх по прифронтових містах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 2 жовтня. Масована атака Ірану на Ізраїль! Зачистка ворога в Миколаївці

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