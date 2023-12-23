Бої на східному кордоні: як військові ЗСУ тримають оборону та будують фортифікаційні споруди

За даними розвідки Британії, Україна упродовж останніх тижнів мобілізувала зусилля для вдосконалення польових фортифікаційні споруд. Днями президент Володимир Зеленський анонсував зведення укріпрайонів від Донбасу до Волині. Окремі українські підрозділи, не чекаючи команди згори, вже збудували цілі підземні містечка буквально за пару сотень метрів від ворога.

У сюжеті ТСН кореспондент Андрій Цаплієнко показав, як у такому укріп районі веде бій бригада "Сталевий кордон". Якби такі споруди були завчасно побудовані навколо міст, які захопили росіяни, в нас, ймовірно, був би шанс їх утримати, вважає спецкор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бої на східному кордоні, бійці ДПСУ піднімають прапор в звільненому селі

Прикордонна смуга в Харківській області перетворилася на лінію фронту з ешелонованою обороною. Командир підрозділу бригади "Сталевий Кордон" везе знімальну групу ТСН на передній край та дає стислі інструкції – що робити, якщо "прилетить" по машині.

"Це передній край. Далі ворог. І далі державний кордон. Українські прикордонники не дають змогу противнику закріпитися на лінії кордону. Україна зараз контролює свій кордон лише за допомогою вогневих засобів", - розповідає кореспондент ТСН.

Хоча на лінії кордону безпосередньо зараз немає українських прикордонників. Але і росіянам тут вже неможливо закріпитися.

"Працюємо цілодобово. Постійно, не втрачаємо пильності", - розповідає снайпер бригади ДПСУ з позивним "Зелік".

Тихих днів тут не буває. Російська артилерія б’є щодня. Поруч з передовою щойно "прилетіло" з боку окупантів. А перед тим росіяни завдали удар по прикордонному селу Бударки. Прицільно били по будинку місцевих, де жили одні з останніх мирних мешканців. Вони дивом вціліли.

Артилерія прикордонної служби відкриває так званий "вогонь на заборону".

Сергій, командир розрахунку гармати бригади "Сталевий Кордон", пояснює, що таке робота по забороні.

"Щойно відбувся обстріл переднього краю, і ми виконуємо завдання, щоб не дати відкрити вогонь по нас".

Цю територію Харківської області було звільнено восени 2022 року. Але ворог своїми гарматами не давав нашим воїнам закріпитись в звільнених Бударках. Лише через рік, коли в прикордонників теж з’явилась артилерія, росіяни втратили вогневу перевагу.

І саме тоді розвідка бригади "Сталевий Кордон" змогла повернути державний прапор на найвищу точку напівзруйнованого селища. Розвідник, який підняв синьо-жовтий стяг, боявся зовсім не кулі російського снайпера.

"Страшно, але не так страшно, як коли п'ять діб не виходив на зв'язок з дружиною, і отримав від дружини тоді", - розповідає з посмішкою Роман, офіцер відділу розвідки ПКШР бригади "Сталевий Кордон".

Окупанти перетворили всі підходи до кордону на мінні поля. Проте тепер міни – в безпечному вигляді знайшли собі місце в підземному арсеналі українців.

Бійці прикордонної комендатури побудували потужний укріпрайон поруч з ворогом. Під землею вдалось приховати навіть бронетехніку.

Андрій Цаплієнко показав підземне містечко прикордонників та лабірінти.

"Двері, як в квартирі. За дверима баня, бачу, зона відпочинку, баки з водою, умивальники, плитка на стінах. А тут що? А тут сауна. Тут безпечно. Тут можна сховатися під час обстрілу. Але, головне, тут в одному місці можна зайти під землю і вийти в іншому, несподівано для ворога", - розповідає журналіст.

Так, кулеметник по підземних ходах спокійно і впевнено може дістатися вогневої точки та відправити полум’яний привіт в бік ворожої ДРГ.

Командир прикордонної комендатури Віктор вважає, що саме так зараз має мати вигляд вся лінія оборони українців.

"Мабуть, треба переглядати побудову оборони. В тому, що стосується, в першу чергу, рубежів, на яких знаходяться сили та засоби. Дуже круто маскувати систему районів оборони. Весь вільний час треба направляти на вдосконалення оборони. На сьогоднішній день успіхом оборонного бою є фортифікаційні споруди".

Але чому такі споруди не побудували навколо Бахмута або Авдіївки, в той час, коли це дозволяла зробити оперативна ситуація? На це запитання й досі не чутно відповіді.

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