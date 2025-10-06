ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Ексклюзив ТСН
Бої на Сумщині: військові ЗСУ відверто розповіли, чи є в регіоні росіяни

Українські військові зупинили просування окупантів на Сумщині.

Олександр Моторний
Бої на Сумщині: військові ЗСУ відверто розповіли, чи є в регіоні росіяни

ЗСУ зупинили наступ окупантів на Суми / © ТСН.ua

На Сумщині екіпажі важких бомберів 71-ої окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ перейшли на цілодобовий режим роботи. Щільні ліси з ярами дають окупантам змогу потай наближатися до передових позицій наших захисників. І тоді, на допомогу піхоті мчать «Вампіри».

Діставатися до стартових позицій та міняти екіпажі на Сумщині — окреме смертельно небезпечне випробування. Транспорт нищиться або ламається. Тож нашим воїнам дуже потрібні пікапи. QR-код на ваших екранах — збір саме на пікап для них.

QR-код для збору / © ТСН

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Найперше завдання екіпажів важких бомберів — доправляти з максимально можливими точністю й влучністю, все що тільки здатне зупиняти ворога.

71-а єгерська українських десантно-штурмових військ зайшла на Сумський напрямок у травні одразу після виснажливих боїв на Донеччині.

Відпочивали його екіпажі, зізнається «Куратор», командир бригадної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів — лічені години, дорогою на північ. І щойно дістались переднього краю — «Вампіри» єгерів полетіли зупиняти окупантів.

«Якщо говорити, яку кількість противника було знищено у смузі відповідальності нашої бригади, то це по суті, навєрно, два полка мотострілкових, чисто знищеної піхоти. Тобто, це тільки те, що підтверджено», — каже «Куратор», командир РУБпАК 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ.

Всю весну й літо рашисти щосили сунули на Суми. На ділянку у північному українському прикордонні, між Степним та Миропіллям, штаб ворожого угруповання військ «Сєвер» кинув майже 50 тисяч штурмовиків. Головно полки з батальйонами елітної московитської морської піхоти та десантників — з величезною кількістю техніки. За шаленої підтримки артилерії з авіацією.

«Боксер» - пілот важкого бомбера 71-ої єгерської.Він разом з побратимами та своїми «Вампірами» вже на Сумщині знищили не один десяток російських штурмовиків й спалили не одну ворожу бронемашину. Московити, напевно, вже бачили себе в обласному центрі та ще за чверть сотні кілометрів до Сум єгері-десантники пліч-о-пліч з побратимами з інших підрозділів — окупантів застопорили. Нині, кажуть пілоти українських бомберів, ситуація суттєво змінилась.

Ворожої техніки на Сумщині, принаймні у смузі оборони 71-ої бригади, кажуть наші воїни, не було вже багато тижнів поспіль. Натомість густі ліси з ярами, визнають українські військові, дозволяють невеликим штурмовим групам ворога підбиратися до передових позицій нашої піхоти.

Масштабне просування московитів на півночі станом на тепер українські воїни загальмували. Та ворога — на Сумщині, визнають наші захисники, ще дуже багато.

Натомість цьогорічна рясна «зеленка», каже «Куратор», і на Сумщині, звісно — не за мить і не завтра, але невдовзі — обов’язково опаде і пілоти дронів саме на це і чекають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: "Перший скид — і БАХ!" Знищують ворожі ПОЛКИ! "Вампіри" змінили хід війни на Сумщині

