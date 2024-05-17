Наступ Росії на Харківщину 2024: ТСН побувала у Вовчанську та дізналась, що там відбувається

У Вовчанську бої перемістилися на вулиці міста. Нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдалося вирівняти ситуацію. Війна там - пекельна й дуже інтенсивна, каже кореспондент ТСН Олександр Моторний. Секунди тиші, просто рідкість. Водночас з Вовчанська та навколишніх населених пунктів продовжується евакуація цивільних жителів. Хоча, буквально, з кожною годиною, виїжджати на порятунок людей, стає - важче.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як з Вовчанська евакуйовують людей

Російські окупанти безперервно атакують Харківщину. Під час цих нападів правоохоронці та волонтери намагаються евакуювати жителів Вовчанська.

"Рашиська піхота за підтримки артилерії з авіацією, атакує у напрямку Липців. Вовчанськ, розташований значно далі, на північний схід від обласного центру й схованій за тамтешніми пагорбами. Та ще на західному березі Сіверського Донця стає зрозуміло: і саме прикордонне українське місто й тамтешні околиці - оповиті ядучим димом!", - каже Олександр Моторний.

Наслідки обстрілу Вовчанська

Керівник Kharkiv Media Hub Дмитро Кутовий від початку нового наступу Росії на Харківщину евакуює жителів Вовчанська. Він каже - місто розбите ворожою авіацією та артилерією.

Олексій Харківський, начальник сектору реагування патрульної поліції каже, що під час спільних поїздок з журналістами щоразу вдається вивезти 5-6 жителів Харківщини.

Евакуація з Вовчанська

Просто на руках, хоч інколи на це йдуть дуже дорогоцінні хвилини, рятувальники терпляче виносять з будинків й саджають до автівок, поруч із господарями, і переляканих тварин.

Бої у Вовчанську

"Противник знищує місто, завдає ударів з усієї зброї, яка у них є - присутня. І це міномет, артилерія, РСЗО. Велика кількість керованих авіабомб залучається! FPV-дрони", - каже Тамаз Гамбарашвілі, начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Ворожа піхота, наразі намагається закріпитися у північно-західній чверті Вовчанська, на північному березі річки Вовча. Та, мруть там московити - пачками! І піхота чужинців - просто на вулицях та посеред споруд Вовчанська. А, від середи, 15 травня, наші воїни методично палять окупантів, ще й разом з їх бронетехнікою та танками.

Вовчанськ

"Вчора у них був невдалий штурм. Намагалися танками зайти в місто. Зайти-зайшли - але не вийшли. По перехватам, там приблизно 50-ят чоловік залишилось з батальйону. Була спроба до цього вже зайти в місто. Це було два танка, та здається чотири БМП. То єсть вони намагались колоною зайти. БМП, ще на підході до міста знищили", - каже “Деф”, військовослужбовець РУБпАК 57-ої ОМПБр

Російські панцерники воїни знищили у північній частині міста. В один - з першого пострілу влучили артилеристи-самохідники нашої, 57-ої мотопіхотної. Інший - підпалили за допомоги FPV дроноводи 71-ої єгерської.

Ще кілька рашиських БМП - “єгері” перетворили на смолоскипи у лісовому, північному передмісті Вовчанська.

На відміну від вторгнення у лютому 22-го року, нині, навіть коли не свистять ворожі снаряди, все одно існує постійна загроза з повітря.

Удари по Вовчанську

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВОВЧАНСЬК палає і руйнується! Евакуація цивільних дається дорогою ЦІНОЮ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

Нагадаємо, розвідка Естонії заявила, що наступ армії Російської Федерації у Харківській області не свідчить про намір Москви захопити Харків. Окупанти прагнуть створити буферну зону.

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