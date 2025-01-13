Бої на Запоріжжі: військові ЗСУ відверто розповіли, що відбувається біля Роботиного

Українські військові розповіли, що насправді відбувається поблизу Роботиного та як там наступають російські окупанти.

Українські військові продовжують захищати Запорізьку область поблизу села Роботине. Там і надалі тривають тяжкі бої.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

До бліндажа поблизу передової знімальна група ТСН вирушає коли ще навіть немає 5:00 ранку. В одному із бліндажів працюють аеророзвідники "Куба" та "Багіра".

"Куба"

"За межами бліндажа – суцільна темрява, небезпечна темрява. Ця територія була відбита у ворога під час запорізького контрнаступу. І ось ранок. Господарі бліндажа його називають лінивим. Все через погоду - туман і немає змоги літати. Отже є можливість ненадовго вийти назовні, і роздивитися навколо", - каже Наталія Нагорна.

Десь неподалік у бліндажах ще пілоти 65 бригади піднімають дрони, бо ворог точно захоче скористатися туманом – але дрони-"мавіки" живуть недовго. Проте тільки-но небо трохи розвиднюється відразу стає гучно. У бліндажі від вибухових хвиль хлопають двері.

"Випускають пакети градів на вечір зі стволки. Все прилітає, арта як то кажуть прилітає - "гради". Як починають крити, то сиплеться все на голову і полочки ходором ходять", - каже "Куба".

У "Багіри" на руці шеврон рідної Донецької області. Операторка сама родом з-під Покровська. В армію прийшла діловодом, потім вивчилася на операторку дронів. "Куба" - командир взводу, але відпустив пілота у відпустку і підміняє.

"Багіра"

"Я сам "айтівець", працював в Європі, різні роботи. Останнє - водій вантажних авто", - каже "Куба".

Коли небо розвиднюється, є змога оглянути село Роботине.

Вирви у Роботиному

"Чого тільки не побачиш на цій території. Все різноманіття спаленої техніки. Вирви – від дрібної цяточки до котлованів. І загиблі поруч - і вороги, і на жаль наші. І забрати звідти змоги немає", - каже Наталія Нагорна.



Картинка на дроні стає динамічною раптово – ми у прямому ефірі дивимось, як бійці 65 бригади беруть полоненого.

ЗСУ беруть у полон окупанта

Найскладнішим у нашому візиті під Роботине здається виїзд. Просто перед машиною, яка нас вивозить вибухнув фпв-дрон. Наш водій вкотре за день робив свою небезпечну роботу. За нашими проносились розбиті будівлі, зруйновані села та містечка, які стали лінією фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО НОВИНИ РАНОК 13 СІЧНЯ - ПОНЕДІЛОК

Нагадаємо, сержант приголомшив високим рівнем підготовки бійців з КНДР.

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