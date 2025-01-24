Бої на Запоріжжі: які поранення у військових трапляються найчастіше на цьому напрямку

Військові розповіли, як рятують поранених на Запоріжжі та які травми трапляються найчастіше. Що відомо?

Від дій санітарів медичного пункту 65-ї механізованої бригади на фронті залежать життя та подальші долі бійців. Чи вчасно зупинили кровотечу, чи правильно наклали турнікет, чи швидко переправили пораненого на операцію - як це важливо, зі свого досвіду знають санітари медичного пункту 65-ї механізованої бригади. У своєму автомобілі вони долають десятки кілометрів, в дорозі рятуючи побратимів. Опікуються і тваринами поблизу лінії фронту.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Після приїзду з передової санітарну групу 65 механізованої зустрічає компанія цуценят. "Штурмова група" – жартуючи, кличуть їх медики. Песики знають, що їм привезли їжу. І підшукують нові домівки – додають військові санітари.

Головне завдання групи – порятунок захисників. Знесилених та поранених, з бліндажів їх везуть у медичні стабпункти.

Після цього нічного чергування санітари Марина та Василь втомлені, але щасливі. Все тому, що минулось без поранених. Втім, кажуть, така тиша – рідкість.

"Головне, щоб в рації було тихо, щоб не викликали нас, що є поранені ми тоді розуміємо, що у всіх все добре. З цього місяця починаючи були тільки уламкові поранення середньої важкості", - каже водій-санітар медичного пункту 1 батальйону 65 ОМБР Василь.

Василь

"Cьогодні тиха ніч була, а загалом з уламковими пораненнями. Якщо якісь поранення, нам передають по рації і підвозять до нас, ми вантажимо в автівку і по дорозі до стабпункту надаємо допомогу", - каже санітарка медичного пункту 1 батальйону 65 ОМБР Марина.

У цивільному житті 46-річна Марина працювала касиром. Повномасштабне вторгнення зустріла в Ірпені на Київщині. Спочатку була в місцевій теробороні, згодом вирішила піти до війська.

"А чого вдома сидіти, чекати коли прийдуть, як в Ірпені робили? Двері вибивали і розстрілювали? А взагалі то армія подобається. Перший раз коли був виїзд, були ампутації кінцівок, мені не страшно, тут головне зробити роботу без помилок", – каже військова.

Марина

За кермом медичної автівки – Василь. Показує, який вигляд машина має після найгарячіших чергувань. Аби рятувати бійців ще в дорозі, полиці в авто забиті усім необхідним – це балони з киснем, кровоспинні, знеболювальні.

У медичному пункті 65-ї механізованої бригади кілька санітарних груп, які чергують поблизу передової. Їхню роботу з більш безпечної відстані координує керівник медпункту на псевдо "Док". Тут оглядає пацієнтів, за необхідності направляє до медичних закладів.

"Ми бачимо всю область Запорізьку, де, хто наш військовослужбовець, в яку лікарню потрапив, що там йому назначили і так дальше. Тішить, коли ми дійсно доставляємо людину швидко надаємо на своєму етапі допомогу і людина після лікування повертається в підрозділ", - каже "Док".

Також тут оснащують воїнів аптечками та турнікетами. Ліків у медпункті, кажуть, достатньо. А от захисників не вистачає, бо втомленим воїнам потрібна підмога.

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Нагадаємо, за даними ISW, російські війська просунулися на фронті поблизу Торецька та Покровська Донецької області.

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