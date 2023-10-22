Бої на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ показали відбиті позиції та розповіли про ситуацію на "нулі"

Українські підрозділи на Токмацькому напрямку пройшли за Роботине східніше села та розширюють ділянку вклинення у першу позицію головної лінії оборони ворога північно-західніше Вербового. Піхотинці 65-ої механізованої бригади кажуть, що це робота за межею людських можливостей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На Запорізькому напрямку на "нулі" вкрай складно

ТСН побувала на позиціях розвідників із 65-ої механізованої бригади. У самому селі Роботине все розбите та розбомблене.

Військовий "Чорний" вивозить піхотинців 65-ої механізованої, туди, де нині, росіяни прагнуть повернути втрачене. Він каже, що окупанти штурмують наші позиції, а ЗСУ дають загарбникам відсіч.

Проводжаючи "на нуль", кожну нову групу, командири відверто говорять: вороття назад на сто відсотків залежить, від злагодженості - командних дій.

Знищене Роботине

Окупанти мінують околиці Роботиного дистанційно

На Токмацькому напрямку постійно літають російські безпілотники, а тому воїни ЗСУ тут пересуваються у темряві. Захисники розповідають, що з Роботиного є пряма дорога на Токмак, але окупанти теж добре підготувались до боїв.

Також навколо Роботиного окупанти постійно дистанційно мінують місцевість. А тому наші воїни повинні тут пересуватись вкрай обережно.

"Тут дистанційне мінування. Вони сиплять "пелюстки" - міни, які реагують на рух", - каже військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ "Кот".

Військовий "Кот"

ТСН побувала там, де журналісти ще не були

Військові провели знімальну групу ТСН туди, куди журналісти ще не були. Про наближення до мети сповіщає спалена ворожа техніка обабіч стежки та розриви важких мін та снарядів. Також тут є окопи окупантів.

Ситуація у Роботиному

"Це була окупована територія. Її тільки не так давно відбили. Кров'ю і потом. Ціна - дуже велика. Роботине на даний момент підконтрольне Збройним силам України. А лінія оборони вже за Роботиним", - каже “Піночет”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ.

Саме цю лінію української оборони кожного дня, по кілька разів, намагаються штурмувати ворожі групи, що їх

окупанти десантують з бронемашин - просто впритул до шанців наших воїнів.

Тактика окупантів на Запорізькому напрямку

"Зранку чи на світанку під’їжджає по 8 людей, по 4 людини, малими групами, намагаються відбити позиції. Хлопці і стрільбою їх там погасили, відігнали. І артилерія по них спрацювала", - каже “Грізлі”, військовослужбовець 65 ОМБр ЗСУ

Військові кажуть, що окупанти дуже бояться касетних боєприпасів. Бронетехніка росіян на відкриту місцевість, переважно не викочується. Працює, розповідають наші військові, переважно з дистанції або прикриває висадку ворожих штурмових груп.

Наші захисники кажуть, що в них бувають дуже складні ночі та дні, коли росіяни обстрілюють позиції з усіх видів зброї.

Українські воїни, які повернулись з передової під Новопрокопівкою кажуть, що там було складно, але позиції вони втримали. На щастя, обійшлось без втрат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські воїни тиснуть на лінію оборони росіян. Ексклюзивний репортаж з Роботиного

Нагадаємо, воїни ЗСУ показали роботу Leopard на фронті та розповіли, чим ця бронетехніка краща від радянської.

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