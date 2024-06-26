Бої на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ розповіли, чого зараз найбільше бракує фронті

Військові кажуть, що на фронті потрібні люди та снаряди.

Артилеристи 65-ї окремої механізованої бригади прикривають піхоту на Запорізькому напрямку - знищують техніку, бліндажі та мінометні розрахунки окупантів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Артилеристи 65 механізованої бригади 152 калібром знищують мінометний розрахунок на Запорізькому напрямку. Воїни бригади працюють, зокрема, на самохідній артустановці "Акація". Техніка хоч і не нова, кажуть, надійна.

"Хоч вона і старенька, ми вже привикли працює, да є свої нюанси іноді я ж кажу - вона старенька просто. Найголовніше щоб з першого снаряда попадали, це найголовніше", - каже командир гармати 65 окремої механізованої бригади ЗСУ Артем.

Воїн ЗСУ

Головне завдання, кажуть артилеристи - прикривати піхоту, знищувати техніку, мінометні розрахунки, коли ті намагаються бити по українським воїнам. Знайти їх не важко – завдяки українським "пташкам".

На вогневій позиції артилеристи не лише гатять по окупантах, тут триває щоденна важка праця - відстежують ворожі "пташки", лагодять техніку. Артилеристи кажуть, треба якомога більше снарядів – це не дасть можливості російському війську розгортати свої позиції та йти у наступ.

"Вражаємо їх техніку відповідно під обстрілом не порухаєшся, тому є можливість нашій піхоті зайти, є можливість в першу чергу зберегти життя наших людей", - каже старший офіцер батареї 65 окремої механізованої бригади ЗСУ "Прайм".

Артилеристи 65 окремої механізованої бригади працюють на Запорізькому напрямку понад два роки. Кажуть, окрім техніки та снарядів, тут потрібні нові вмотивовані кадри, які допоможуть пришвидшити нищення ворога.

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