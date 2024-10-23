Бої на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

На Запорізькому напрямку ворог має перевагу у снарядах і людях.

У Запорізькій області наші артилеристи працюють цілодобово. Якщо раніше ціллю гармашів були танки і броньована техніка окупантів, то тепер вони допомагають піхоті відбивати хвилі ворожих штурмів. Окупанти сунуть малими групами без кінця-краю. Тому артилерія завжди на ногах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Радянській гарматі, на якій воюють українські захисники, майже 50 років. Вона старша за усіх бійців на цій позиції. Її називають "дівчинкою".

На Запорізькому напрямку ворог має перевагу у снарядах і людях. Піші малі групи постійно намагаються наближатись до наших укріплень.

"Працюємо майже кожен день, рідко таке буває, що не має роботи", - каже військовий "Менеджер".

"Менеджер"

Стріляють і в день, і вночі, постійно маскують гармату, бо у небі постійно висять ворожі "Орлани", які корегують свою артилерію, а потім посадки переорюють важкими калібрами у пошуках нашої арти. Тому страх завжди присутній навіть у тих хто воює від 2022 року.

Артилеристи усі майже прийшли з цивільного життя: хтось був водієм, а хтось менеджером з продажів, як Віталій.

Якщо фізична втома зі сном минає, то психологічна засіла десь глибоко у тілах цих солдатів. Рятує колектив він маленький і дружний у ньому не має тем табу, тому хлопці і тримаються один за одного у цих безкінечних полях переритих бомбами та мінами.

Снаряд до гармати

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворожі ШТУРМИ БЕЗ КІНЦЯ: як артилерія рятує фронт. Ексклюзив з передової!

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