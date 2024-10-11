Бої на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику окупантів

На Запорізькому напрямку в районі Роботино ворог намагається атакувати на мотоциклах і багі або в пішому порядку. Їх знищують ще на підступах але за вбитими штурмовиками вже йдуть інші. Сотні дронів над посадками і наших і ворожих вишукують ціль. В таких умовах працюють наші пілоти прикриваючи піхоту, яка щодня змушена зупиняти атакі ворога.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Військовому "Знахарю" 30 років і він родом з Львівської області. Працював за кордоном, коли почалась війна, повернувся.

"На третій день війни був. Поки добрався - одразу пішов у військомат і пішов служити", - каже військовий 65 ОМБР ударних БПЛА "Роніни" "Знахар".

Тепер він пілот одного з найкращих підрозділів "Роніни". Вони працюють малими групами. Бо це ризик. За пілотами ворог теж полює. Літають на різних дронах у різних погодних умовах. Адже на кону життя нашої піхоти коли снарядів бракує - роботу роблять "Роніни". У пріоритеті - броня і артилерія. То ж її шукають прискіпливо.

Дрон ЗСУ

Військові кажуть, що часто окупанти їх розшукують та обстрілюють. Вони зазначають, у росіян є перевага в озброєнні.

"Фіксік" пройшов усе Роботине, був поранений і повернувся на фронт. Відтепер його війна у полях, а не в забудовах, але і тут небезпека чатує на бійців з неба. На тому боці вже теж досвідчені пілоти і дронів у них більше.

На Роботинському виступі ворог тисне з усіх сторін: з сходу - з Новопрокопівки, з заходу - з боку Копанів і Нестерянки. Дійти до першої лінії нашому особовому складу дуже важко.

Очі у небі коригують ще й нашу артилерію.

Кадри із Запорізького напрямку

"Зараз бронетехнікою вони не їдуть, просуваються піші групи те що ми вражаємо основне по мінометах працюємо", - каже офіцер-артилерист "Іванович".

Арта розбиває броню, а пілоти добивають ворожу піхоту. Так було на передодні. Коли штурмовики намагалися проскочити на мотоциклах поближче до наших позицій.

На одного пілота у зміну може припадати до 15-20 дронів. Усе залежить від інтенсивності штурмових дій. Як і на тому боці ворожі пілоти полюють мало не за кожним нашим солдатом, використовуючи по кілька дронів на одну душу.

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