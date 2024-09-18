Бої на Запорізькому напрямку: захисники України розповіли, яка там ситуація

Українські військові вистежуть окупантів дронами.
На Запорізькому напрямку працюють аеророзвідники 8-го загону Державної прикордонної служби України. Завдяки своїм "пташкам" воїни дізнаються розташування ворожих формувань, сховищ боєприпасів та техніки – і атакують їх із філігранною точністю.
Про це йдеться у матеріалі кореспонденткиТСН Кіри Овес.
Прикордонники-аеророзвідники працюють з безпечної відстані. Аби дрон літав якнайдалі - встановлюють антену. Щовище вона, то краще. Коли все обладнання налаштоване, запускають пташку в повітря.
Командир екіпажу дронів - львів'янин "Атей". Воїн до початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу, двічі брав участь в АТО.
"Луганщина за цей час, який перебував в АТО стала рідною, в мене ще дружина звідти. Там я з нею познайомився, тому коли почалась повномасштабна я прийшов у військкомат добровільно", - каже "Атей".
Розташування живої сили ворога, техніку та склади з боєприпасами – все бачать прикордонники-пілоти.
"Наш обсяг роботи дуже великий, від коригування фпві, мінометів, артилерії закінчуючи авіацією супроводження штурмів задачі різні", - каже "Демон".
Згадує "Атей" і одну з найкрасивіших і успішних місій, в якій брав участь, – виявлення складу ворожих протитанкових мін.
"Відпрацювала артилерія і зробили, як це між собою, ми називаємо, хоча не знаю, це дуже негарно, міні Хіросіма, тобто був дуже гарний взрив, який ми навіть відчули сидячи в окопі 5 кілометрів від точки взриву", - каже "Атей".
"Знищували і ворожі танки і командні пункти за допомогою авіації, бойові броньовані машини", - каже "Демон".
Так само як вони на ворога, той теж полює на них. Наші аеророзвідники - одна з головних цілей окупантів. Щоб не потрапити ворожий вогонь, захисники постійно змінюють свої позиції.
Їхня робота, жартують хлопці, схожа на риболовлю - треба запастись чималим терпінням, полювання може затягнутися на десятки години. На ворога вони полюють вночі та вдень. Кажуть, від їхніх очей загарбникам не сховатися.
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