Бої на Запорізькому напрямку: захисники України розповіли, яка там ситуація

На Запорізькому напрямку працюють аеророзвідники 8-го загону Державної прикордонної служби України. Завдяки своїм "пташкам" воїни дізнаються розташування ворожих формувань, сховищ боєприпасів та техніки – і атакують їх із філігранною точністю.

Про це йдеться у матеріалі кореспонденткиТСН Кіри Овес.

Прикордонники-аеророзвідники працюють з безпечної відстані. Аби дрон літав якнайдалі - встановлюють антену. Щовище вона, то краще. Коли все обладнання налаштоване, запускають пташку в повітря.

Командир екіпажу дронів - львів'янин "Атей". Воїн до початку повномасштабного вторгнення проходив військову службу, двічі брав участь в АТО.

"Атей"

"Луганщина за цей час, який перебував в АТО стала рідною, в мене ще дружина звідти. Там я з нею познайомився, тому коли почалась повномасштабна я прийшов у військкомат добровільно", - каже "Атей".

Розташування живої сили ворога, техніку та склади з боєприпасами – все бачать прикордонники-пілоти.

"Наш обсяг роботи дуже великий, від коригування фпві, мінометів, артилерії закінчуючи авіацією супроводження штурмів задачі різні", - каже "Демон".

Згадує "Атей" і одну з найкрасивіших і успішних місій, в якій брав участь, – виявлення складу ворожих протитанкових мін.

"Відпрацювала артилерія і зробили, як це між собою, ми називаємо, хоча не знаю, це дуже негарно, міні Хіросіма, тобто був дуже гарний взрив, який ми навіть відчули сидячи в окопі 5 кілометрів від точки взриву", - каже "Атей".

Прикордонник, який воює на Запорізькому напрямку

"Знищували і ворожі танки і командні пункти за допомогою авіації, бойові броньовані машини", - каже "Демон".

Так само як вони на ворога, той теж полює на них. Наші аеророзвідники - одна з головних цілей окупантів. Щоб не потрапити ворожий вогонь, захисники постійно змінюють свої позиції.

Їхня робота, жартують хлопці, схожа на риболовлю - треба запастись чималим терпінням, полювання може затягнутися на десятки години. На ворога вони полюють вночі та вдень. Кажуть, від їхніх очей загарбникам не сховатися.

Очі українського війська! "Пташки" аеророзвідників атакують окупантів із філігранною точністю

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