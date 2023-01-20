Бої очі-в-очі: на Харківщині військові відтісняють ворога у бік кордону

Розрахунки українських протитанкових гармат МТ-12 полюють на ворожу техніку й піхоту. Загартовані боями на Київщині та Луганщині, воїни 14-ої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нині знищують російських окупантів на північному сході Харківщини. У них така зброя, що бити рашистів часто доводиться просто очі-в-очі під шквальним зустрічним, ворожим вогнем, йдеться в ТСН.

На Куп’янському відтинку передової до плюсової температури й дощу додаються “рукотворні” опади від ворогів. “Бувають такі ситуації - періоди, що і до бліндажів прилітає”, - розповідає військовослужбовець 14 ОМБр Олександр.

Додає, що останній тиждень “фронтова погода” геть спаскудилась. “І обстріли, і піхота часто працює. Останній тиждень збільшується”, - каже він.

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Відповідно і роботи в українських протитанкістів суттєво побільшало. “Знаходимо ворога, стараємось його звичайно знищити. Склади, скупчення особового складу противника. Тобто - працюємо по всіх цілях”, - переконують бійці.

Вони тримають ворога у прямій видимості, на відстані пострілу своєї стоміліметрової “Рапіри”. “Ми виїжджали працювали прямою наводкою, лоб в лоб. Відстань від противника там три кілометри. Це дуже відчайдушні…”, - переконує військовослужбовець 14 ОМБр Стас.

Забезпечувати окупантам, що сунуть на важкій бронетехніці, неминучу й ефективну смерть - головна робота протитанкістів 14-ої, князівської. Справа дуже ризикована - ворог, визнають наші бійці, агресивний і помилок не пробачає. Та коли є результат, зізнаються наші протитанкісти, це і надихає, і мотивує найбільше. “Коли нам передають і я бачу картинку аеророзвідників, коли ми попадаємо точно в ціль, точно по групі піхоти… Оце надихає найбільше”, - переконує Стас.

Постріли української “Рапіри”, щодоби зменшують кількість ворожої піхоти й техніки. Окупантів ще чимало, зізнаються бійці 14-ої бригади, та ворога поступово вдається відтискати за межі Харківщини у бік державного кордону.

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