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Бої під Авдіївкою: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та чи вистачає снарядів (фото, відео)

Бої під Авдіївкою: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та чи вистачає снарядів (фото, відео)

Бої на Донеччині

Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку.

Окупанти малими групами штурмують околиці Авдіївки. За інформацією військових аналітиків, бої перекидаються вже і в саме місто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Останні кілька тижнів українські військові в Авдіївці працюють на межі можливого. Тут стріляє наша ударна авіація та артилерія. Корегують удари безпілотники. Окупанти хочуть повністю захопити Авдіївку, протистоїть їм тут і 110-та бригада. 

Воїни ЗСУ кажуть, що стріляти у дощ безпечніше, оскільки окупанти не можуть підняти у небо дрони. Після пострілів - артилеристи з САУ "Дана" їдуть геть. У порівнянні з радянськими машинами - ця краща, кажуть бійці.

Бої на Донеччині / ©
Бої на Донеччині

Військові кажуть, працювати можна, були б лише снаряди. Артилерія як і авіація - здатні тримати фронт лише коли стріляють.

Боєць Михайло раніше був оператором протитанкового ракетного комплексу. Але - вимушено перевівся.

"Снаряди закінчилися до них, не було чим стріляти, та й всьо. Будем сподіватись що тут будуть давати снаряди і будем стріляти", - каже він. 

Бої на Донеччині / ©
Бої на Донеччині

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 12 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, у Харкові через обстріл РФ вигоріла ціла вулиця, очевидці розповіли про страшну ніч

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