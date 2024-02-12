Бої під Авдіївкою: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію та чи вистачає снарядів (фото, відео)

Окупанти малими групами штурмують околиці Авдіївки. За інформацією військових аналітиків, бої перекидаються вже і в саме місто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Останні кілька тижнів українські військові в Авдіївці працюють на межі можливого. Тут стріляє наша ударна авіація та артилерія. Корегують удари безпілотники. Окупанти хочуть повністю захопити Авдіївку, протистоїть їм тут і 110-та бригада.

Воїни ЗСУ кажуть, що стріляти у дощ безпечніше, оскільки окупанти не можуть підняти у небо дрони. Після пострілів - артилеристи з САУ "Дана" їдуть геть. У порівнянні з радянськими машинами - ця краща, кажуть бійці.

Бої на Донеччині

Військові кажуть, працювати можна, були б лише снаряди. Артилерія як і авіація - здатні тримати фронт лише коли стріляють.

Боєць Михайло раніше був оператором протитанкового ракетного комплексу. Але - вимушено перевівся.

"Снаряди закінчилися до них, не було чим стріляти, та й всьо. Будем сподіватись що тут будуть давати снаряди і будем стріляти", - каже він.

Бої на Донеччині

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