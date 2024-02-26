Бої під Авдіївкою: воїни ЗСУ розповіли, яка там ситуація та чи просунулись окупанти (фото, відео)

Українські підрозділи стримували російські війська на західних околицях населеного пункту Ласточкине на Авдіївському напрямку. Наразі відомо, що наші військові вийшли з цього села.

Найближчі села - Семенівка та Орлівка теж під постійними обстрілами російської артилерії. Ворожі піхотні штурми на Авдіївському напрямку стримують мінометники 110 бригади та бійці спецпідрозділу "Омега", які останніми полишали Авдіївський коксохім.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Маленьке селище Семенівка на Авдіївському напрямку нині під прицілом російської авіації та артилерії. Окупанти в трьох кілометрах звідси. Тут немає жодної вцілілої будівлі.

Артилерійський підрозділ 110 бригади стримував російську навалу в районі населеного пункту Ласточкине.

"Противник не полишає спроб атакувати просуватися на напрямку рухаються штурмовими групами по 10 чоловік. Також застосовують БМП-1, пікапи. Всі ми залучені щоб нанести мах противнику втрат на напрямку не дати йому просунутися вглиб", - каже військовий ЗСУ "Арден".

Степове, Севєрне, Ласточкине - сюди росіяни кидають живу силу, аби просунутись вперед, не рахуючись зі своїми втратами.

Боєць мінометного підрозділу "Тайфун" - один з тих, хто бачив понівечене росіянами місто перед виходом підрозділів з Авдіївки. Він каже, що Авдіївку окупанти рівняли із землею.

Мінометники зараз працюють і вдень і вночі, аби стримувати просування ворога на Авдіївському напрямку. Російські війська керованими авіабомбами нищать довколишні будинки та прицільно бʼють по дорогах Семенівки та Орлівки.

Авдіївський напрямок

Бійці спецпідрозділу "Омега", які пліч пліч з воїнами 110 бригади боронили Авдіївку під час виходу з промзони підприємства, дивом вціліли - згадує командир групи спецпризначенців на позивний "Торн". Вони виїжджали повз кратери від КАБів і під обстрілами "Градів".

Авдіївський напрямок

Дорогою, що безперервно обстрілювали росіяни, спецпризначенці ще витягували важкопоранених побратимів з бригади тероборони.

Тепер підрозділ збирає кошти на відновлення пошкоджених автівок та втраченого спорядження, яке потрібно їм вже зараз, аби стримувати росіян на Авдіївському напрямку.

Боєць "Омеги" та код для збору коштів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 26 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки.

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