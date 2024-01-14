Бої під Бахмутом: танкісти розповіли про ситуацію на фронті (фото, відео)

Бійці бригади Лицарів Зимового походу відтіснили росіян з ключових висот під Бахмутом. Там і надалі тривають тяжкі бої.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На Бахмутському напрямку навіть під час зими тривають тяжкі бої. Бійці бригади Лицарів Зимового походу намагаються не дати ворогу окопатись на позиціях. Стрільці гатять туди, куди росіяни відійшли після наших штурмових дій. І знищують їхні спостережні пункти.

Танкіст Сергій днями вщент розніс ворожу позицію під Курдюмівкою. Сьогодні у воїна бажання всипати ворогу ще більше. Поки він на передовій, російські "Шахеди" поцілили будинок культури поряд з батьківською хатою на рідній Сумщині.

"Боляче бачити, як вони нищать моє село", - каже Сергій.

Сергій

Поки танкіст чекає наказу виїжджати на бойову, допомагає побратимам із іншого екіпажу лагодити танк. Іншим воїнам трохи більше 20 років і в танках вони розбираються краще за компʼютерні ігри. А "Папай" ще й в морських суднах. Бо саме із корабля пересів на панцерник.

"Росіяни зробили так, що я не можу більше працювати в морі. Я свої здібності як механіка застосовую тут", - каже захисник.

Щоправда не з першої спроби вдалось потрапити у військо. Бо у центрі комплектації, куди він кілька разів ходив, після початку повномасштабної його завертали аж допоки не підписав контракт.

"Я сам з Одещини, як більша частина цих хлопців, я вважаю, що я краще вбивати ворогів моєї країни тут, чим мені доведеться вбивати ворогів у мене на порозі", - каже "Папай".

"Папай"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 14 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військовий розповів усю правду про бої за Бахмут.

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