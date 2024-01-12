Бої під Бахмутом: воїни ЗСУ розповіли про тактику окупантів та ворожі штурми (фото, відео)

На Бахмутському напрямку нашим армійцям вдалося виснажити ворога і тотальні бої стихли. Втім окупанти не припиняють обстрілювати артилерією наші позиції та фактично засипати їх дронами-камікадзе. А їхня розвідка у небі майже без упину працює, щоб виявити артилерію збройних сил.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Знімальна група ТСН побувала на Бахмутському напрямку, де тривають бої. Тут постійно чути звуки вибухів та роботу артилерії.

Десь на стику стратегічних сіл під Бахмутом - Андріївки та Кліщіївки, які 5 штурмова та "холодноярівці", відбили не так давно, тепер війська намагаються втримати здобуті позиції і на цій ділянці фронту перейшли в оборону.

Ключові висоти за нашими військами. Вибити з них наших армійців ворогу не вдається дотепер. Проте тут і надалі вкрай небезпечно, а ще - постійно літають ворожі "Орлани".

Бахмутський напрямок

"Вони заходять, одну групу розбили. Одразу кидають другу, третю, і так воно йде-йде. Ми намагаємось подавити їх артилерією, щоб не дати ворогу наблизитись до хлопців, до нульового краю", - каже військовий ЗСУ "Барс".

Допомагає піхоті і гармата, яка нищить не лише ворожі групи російських штурмовиків, а й техніку

Командир гармати Вадим часто працює, як навідник. Каже, дуже подобається робити все самому.

Вадим родом із Київщини і вчився стріляти зі своєї гармати в Німеччині. Вже рік як на позиціях. Раніше нищив і ворожу піхоту і машини, які підвозили росіян. Отже, каже більше б здивувався, якщо б не влучив у російський БТР. Командири вже приставили його до нагороди. Але Вадим чекає на іншу - перемогу.

Бахмутський напрямок

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Нагадаємо, військовий розповів всю правду про бої за Бахмут.

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