Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бої під Бахмутом: воїни ЗСУ розповіли про тактику окупантів та ворожі штурми (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
414
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Бої під Бахмутом: воїни ЗСУ розповіли про тактику окупантів та ворожі штурми (фото, відео)

Бахмутський напрямок

ТСН побувала на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку нашим армійцям вдалося виснажити ворога і тотальні бої стихли. Втім окупанти не припиняють обстрілювати артилерією наші позиції та фактично засипати їх дронами-камікадзе. А їхня розвідка у небі майже без упину працює, щоб виявити артилерію збройних сил.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. 

Знімальна група ТСН побувала на Бахмутському напрямку, де тривають бої. Тут постійно чути звуки вибухів та роботу артилерії. 

Десь на стику стратегічних сіл під Бахмутом - Андріївки та Кліщіївки, які 5 штурмова та "холодноярівці", відбили не так давно, тепер війська намагаються втримати здобуті позиції і на цій ділянці фронту перейшли в оборону. 

Ключові висоти за нашими військами. Вибити з них наших армійців ворогу не вдається дотепер. Проте тут і надалі вкрай небезпечно, а ще - постійно літають ворожі "Орлани". 

Бахмутський напрямок / ©
Бахмутський напрямок

"Вони заходять, одну групу розбили. Одразу кидають другу, третю, і так воно йде-йде. Ми намагаємось подавити їх артилерією, щоб не дати ворогу наблизитись до хлопців, до нульового краю", - каже військовий ЗСУ "Барс". 

Допомагає піхоті і гармата, яка нищить не лише ворожі групи російських штурмовиків, а й техніку

Командир гармати Вадим часто працює, як навідник. Каже, дуже подобається робити все самому.

Вадим родом із Київщини і вчився стріляти зі своєї гармати в Німеччині.  Вже рік як на позиціях. Раніше нищив і ворожу піхоту і машини, які підвозили росіян. Отже, каже більше б здивувався, якщо б не влучив у російський БТР. Командири вже приставили його до нагороди. Але Вадим чекає на іншу - перемогу. 

Бахмутський напрямок / ©
Бахмутський напрямок

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 12 січня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, військовий розповів всю правду про бої за Бахмут

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація