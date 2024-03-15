Бої під Бахмутом: який вигляд має зруйноване місто і як дрони "полюють" на окупантів

Бахмут став зруйнованим, випаленим містом, яке тепер служить укріпрайоном окупантів. Від будинків та вулиць міста троянд лишились самі руїни.

Бійці батальйону "Ахіллес" показали спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко, який вигляд тепер має місто.

Дрон-спостерігач "Вектор" в окупованому Бахмуті шукає російських загарбників. Аеророзвідників називають пілотами, але вони працюють із землі. У начиненій різними гаджетами і технікою машині на екрані ноутбука вони бачать те, що показує їм "Вектор". Цей розвідувальний безпілотник коштує 170 тисяч доларів, а пілоти керують ним звичайним джойстиком, ніби граються у компʼютерну гру.

Аеророзвідник

Росіяни вщент знищили Бахмут, а серед руїн звели свої укріплення. Майже одразу "Вектор" помічає бронемашину ворожої піхоти, яка розвертається для того, аби відпрацювати по нашому війську. І армійці починають полювання.

Після цього на окупантів летять ударні БПЛА, щоб знищити ворожу БМП. Проте росіяни, щось запідозривши, почали тікати.

"Ворожа бойова машина росіян втекла з вогневої позиції, але все одно хлопці-розвідники кажуть, що цей день вдалий для їхньої роботи. Бо вдалося зафіксувати, де вона запаркувалась, а значить, туди точно відпрацюють наші", — каже Юлія Кирієнко.

Згодом пілоти "Вектора" виявили групу ворожих пілотів БПЛА. Їх вдалось знищити.

Український дрон

У батальйоні ударних безпілотників "Ахіллес" кажуть, що росіяни навчились швидко комунікувати між собою і так само якісно виявляти наші позиції та техніку за лічені хвилини. І не лише завдяки дронам, яких у ворога вдосталь, але й супутниковому інтернету.

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Нагадаємо, військовий медик розповів трагічну історію двох дітей з Бахмута.

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