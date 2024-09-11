Бої у Донецькій області: воїни ЗСУ відверто розповіли, що відбувається у Селидовому

Окупанти нещадно обстрілюють Донеччину. Напередодні Торецьк із Нью-Йорком та всі тамтешні околиці потерпали від потужних ударів. На Покровському напрямку росіяни мало не цілодобово почали атакувати дороги, тобто шляхи сполучення тилу з передовою та маршрути, якими поліція, надзвичайники та волонтери вивозять людей із-під вогню.

Про це йдеться у репортажі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

"На околицях Костянтинівки чути потужну артилерійську канонаду, а трохи південніше стає зрозуміло, що весь Торецьк - Нью-Йорк, оповиті стовпами чорного ядучого диму. Ворожа арта атакує місто й околиці від самої ночі! Така картина - нині щодоби майже по всій Донеччині! Навіть за багато кілометрів - до лінії фронту", - каже Олександр Моторний.

Усі дороги, що ведуть від прифронтових міст та селищ району - до Покровська на прицілі в ударних дронів та під вогнем ворожої артилерії з авіацією.

Донеччина

Воїни 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії розповідають про щоденні обстріли Донецької області. Проте у Селидовому і досі залишаються цивільні.

Заступник командира артдивізіону “Карадагу”, каже, добре пам'ятає перші потужні обстріли на початку вересня. Тоді у місті ще працювало кафе.

Нині і кількість, й щільність ворожого артилерійського вогню у бік Селидового значно зросла, твердять аеророзвідники “Карадагу”. Та найбільше у бік Селидового тисне ворожа піхота. Два тижні поспіль московити намагались атакувати місто, переважно у лоб: зі сходу фронтом - через сусідню Михайлівку.

"Вони до Михайлівки підходять, а в Селидово не вдається їм зайти. Завдяки артилерії нашій, не дуже в них виходить це. Розбиваєм, як можем", - каже “Граф”, аеророзвідник 15 БрОП НГУ “Карадаг”.

Після того, як росіяни втратили під час штурмів понад півдесятка танків з бронемашинами, від такої затії росіяни відмовитись. Натомість в окупантів з'явилися - байки.

Окупанти продовжують наступати на Донеччині

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки з артилерією, лише напередодні воїни “Карадагу” знищили три ворожі гаубиці Д-30. Піхота окупантів на підходах до Селидового гине десятками.

"Здається мені, що раніше вони так просувались трошки частіше, а зараз ми їх стримуємо", - каже “Рейнджер”, аеророзвідник 15 БрОП НГУ “Карадаг”.

Водночас, українські військові визнають: московити не закінчуються.

Росіяни гатять КАБами та штурмують на мотоциклах: що насправді відбувається у Селидовому

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 11 вересня. Облава на ТЦК на Прикарпатті. Захмарні обстріли Донеччини

Читайте також: