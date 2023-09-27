Бої у Кліщіївці: військові розповіли про контроль над трасою "Горлівка-Бахмут" та яка там ситуація

У Кліщіївці на Бахмутському напрямку Донецької області навіть після звільнення тривають тяжкі бої, адже російські окупанти хочуть повернути собі втрачені позиції.

Яка ситуація у цьому населеному пункті - у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

В складі Сил оборони зведений штурмовий прикордонний загін "Сталевий кордон" - одні з тих, хто б'ється за Кліщіївку. Нині це село звільнене і контролюється нашими військовими, утім росіяни не полишають спроб повернути його назад і атакують усім, чим можливо.

"По дорозі до звільненої Кліщіївки Часів Яр це - крайній населений пункт, куди ще можна доїхати автівкою. Рухатися далі - військові забороняють", - зазначає Іван Петричак.

ТСН зустрівся зі штурмовиками, які обороняють Україну на цьому напрямку. Наймолодшому з них 20 це - "Шило", його побратим 22-річний "Ескабар", Черкесові - 30. Бійці показують як воюється в Кліщіївці. Село росіяни майже повністю зрівняли із землею. Лісосмуги - випалені. Будинки тут стали руїною.

Українські захисники

"Ну ось на кадрах видно, як почався перший штурмовий бій. Вони туди стягують максимально свої сили. Вони робили накати по 15-20 чоловік. Більшість - усі "двісті", залишились там", - каже "Шило".

Кліщіївка - це місце, де росіяни несуть колосальні втрати. Але деяким вдається уціліти. ТСН побачила, як штурмовий підрозділ прикордонників бере в полон незвичайного окупанта. Російський загарбник виявився колишнім очільником пермського міста Чайковське. Олексій Третьяков встиг повоювати трохи більше двох тижнів.

Полонений окупант

До Кліщіївки росіяни стягують резерви і примушують своїх йти на штурми. Попід селище пролягає автодорога Горлівка-Бахмут, якою, зокрема, відбувається постачання окупантам до Бахмута. І траса ця - вже прострілюється.

"Сама логістика в них порушена. Вони намагаються в пішому порядку просто затягуватися безпосередньо зі сторони Бахмута. Але знову ж таки, шляхи і підступи контролюються вогневими засобами нашими. Зі стратегічної точки зору - це, так би мовити, ворота на Бахмута. І то що вона зараз наша - однозначно великий плюс", - каже боєць "Черкес".

Бої довкола Кліщіївки тривають. І як би важко не було - українські воїни просуваються вперед. Попереду - Бахмут, а далі - більше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ Коли від лісосмуги лишилась лише "смуга"! У Кліщіївці для бійців вже не залишається прихистку

Нагадаємо, західна розвідка повідомила, що Росія кинула на поле бою в Україну нову армію.

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