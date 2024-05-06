Бої у Серебрянському лісі: військові розповіли про ситуацію на фронті та знищення техніки окупантів

На Лиманському напрямку за минулу добу відбито 9 ворожих атак. Піхотинці бригади нацгвардії "Хартія" стримують там ворожі навали та відбивають штурми окупантів. Сьогодні сили оборони України відзначають день піхоти. На позиціях піхотинців в Серебрянському лісі побувала знімальна група кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Піхотинці стримують позиції під обстрілами та атаками російських ударних дронів. І відбивають ворожі штурми у ближніх боях.

Шеврон бригади "Хартія" 27-річний Андрій отримав два місяці тому після успішного проходження смуги перешкод. Аби стати піхотинцем, треба було добряче попітніти, каже боєць.

До повномасштабного вторгнення Андрій працював на шахті на Дніпропетровщині. Народився він в Росії і радіє, що його родина колись переїхала в Україну.

Військовий Нацгвардії

"У два роки переїхав, не памʼятаю навіть нічого. Саратовська область переїхали в шахтарський край дідусь на шахті працював. Просто всі чомусь вважали їх братами, не знаю чому", - каже "Банан", боєць 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

Під покровом ночі на позиції виходить снайпер. Він страхуватиме піхотинців та вестиме розвідку за окупантами. Хто потрапить в його приціл, шансів вижити не матиме. Під час довгих вилазок снайпер несе на собі спорядження до 30 кг. Окрім фізичного навантаження у теплі місяці посеред лісу зʼявляються і природні подзразнювачі.

"Тут на позиціях наших піхотинців окрім артилерійської канонади загрози FPV-дронів від росіян також стали докучати і комарі. Ми з оператором пересвідчилися в цьому, хоча тут перебуваємо всього кілька годин", - зауважує Маргарита Потапова.

Піхотинці бригади "Хартія" обороняють позиції на Лиманськму напрямку. Денису 20 років, півтора з яких він у війську. Він наймолодший піхотинець в підрозділі. Івано-Франківець розповідає, як до Харкова поїхав, аби стати до лав бригади спеціального призначення, бо в рідному місті його не брали. Він пройшов кілька курсів навчань з інструкторами і змінює подекуди застарілі армійські правила, дивлячись відео колег зі штурмових підрозділів. Турнікет на касці одне з таких нововведень.

"Я не зустрічав ні одного, хто б говорив що турнікет не можна тримати на касці. На відео ми побачили самі попробували потренувались з цим медицину проганяли. Як виявилось це - дуже ефективно зручно", - каже "Рашид", боєць 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

Діяти нестандартно, аби перехитрити російського ворога. Піхотинцям нацгвардії це вдається, попри складність боїв в лісистій місцині. За кілька днів Бійці бригади "Хартія" на Лиманському напрямку знищили 7 одиниць автомобільної техніки та 1 автоматичний міномет "Васильок".

Позиції захисників України

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Нагадаємо, конгресмен назвав умову, за якої США можуть втрутитися у війну в Україні.

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