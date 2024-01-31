Війна у Серебрянському лісі: розвідники розповіли про бій із російською ДРГ (фото, відео)

У Серебрянському лісі під час виконання чергового бойового завдання група бригадних розвідників “Хартії” 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії натрапила на ворожий секрет - ДРГ окупантів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Розвідники розповіли про свою роботу

Серебрянське лісництво - одна з найважчих, нині, ділянок фронту, тут також воюють і воїни "Хартії", зокрема і група розвідників - "Діксон", "Шуба" та "Де Ніро". Одним із їхніх завдань є відшукати безпечні стежки для контратаки.

Навіть, серед білого дня, їх робота - має бути, максимально тихою й непомітною.

"Наша справа тихенько підкрастися і роздивитися більше", - каже розвідник 13 БрОП "Хартія" НГУ "Шустрий".

Специфіка бою у Серебрянському лісі

Ліс водночас дає можливість замаскуватися, але з іншого боку - серйозно ускладнює тут війну. Тому, що фактично, визначити, звідки лунає постріл, аж до моменту розриву - майже неможливо. Ще - менш передбачувано, коли над кронами пошматованих дерев, з’являються безпілотники.

Визначити на око - свій то дрон, чи ворожий, практично неможливо. Натомість, одиночний автоматний постріл, що лунає з напрямку просування розвідгрупи, безпомилково вказує, де причаївся ворог.

Бійці "Хартії"

Зрозуміти, скільки попереду ворогів, засідка це, чи прихований ворожий спостережний пункт - просто неможливо. Натомість, вся група, ніби злагоджений годинник, просуваючись вперед, короткими чергами працює на подавлення зустрічного вогню.

Воїни НГУ розповіли про бій із ворожою ДРГ

"Зараз, під час патрулювання, и натрапили на ворожу ДРГ. Це, як правило професіонали. Вони добре озброєні. Їм не цікаво вступати в такий бій, тому що вони знають, що група котра їх зустріла - добре навчені, добре озброєні. І в цьому немає резону. Їм краще зайти там, десь підкрастися до піхоти - вночі. Зайняти якийсь бліндажик", - каже розвідник 13 БрОП “Хартія” НГУ "Штурман".

Боєць "Хартії"

Ворожі диверсанти, твердить “Штурман”, сьогодні повертатимуться на свою базу не у повному складі. Українські ж захисники - вийшли з бою цілими.

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Нагадаємо, медикиня, яка пройшла російський полон, звернулася до українців.

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