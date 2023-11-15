Бої в Серебрянському лісі: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію і тактику окупантів

Російські окупанти на Лиманському напрямку штурмують позиції захисників України в районі Серебрянського лісу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Що відбувається у Серебрянському лісі

ТСН побувала на позиціях 67-ї бригади ДУК. Тут на позиціях поблизу Серебрянського лісу працюють гармаші. Їхня ціль - укріпрайон ворога. Бійці швидко відстрілюються та одразу маскують самохідну установку. Противник будь-якої миті може вдарити у відповідь.

Усі військові тут - добровольці. До війська пішли фактично в перші дні повномасштабного вторгнення. Воїн Кирило вже воював під Бахмутом, Харковом, останні місяці тут - під Кремінною. Навколо в лісі весь час гримить артилерія. Вадим - навідник САУ. Каже, жага помсти перемагає втому, тому настрій у них - бойовий.

Бійці 67-ї бригади ДУК

"Втома буде потім, після перемоги. Там зараз усі націлені на перемогу, зараз немає часу на неї", - каже Вадим.

Командир артбатареї "Семен" каже, що вони переважно працюють по живій силі противника. Він розповідає, як тиждень тому тут російські війська намагалися прорвати оборону.

"Постійно пробують, штурмують. Взяли нашу тактику, невеликими групами по 5-7 людей заходять. Намагаються відбивати наших хлопців позиції, але нічого не виходить - їдуть назад у мішках чорних", - каже "Семен".

Як виживають люди на лінії вогню

Через активні бойові дії населені пункти неподалік Серебрянського лісу перетворилися на пустку.

ТСН побувала в селі, де раніше мешкало до трьох тисяч людей, і зараз фактично кожен будинок тут вщент зруйновано. Як кажуть місцеві, тут досі однаково залишаються досі до 50 людей.

73-річний Валерій рубає дрова, а за кілька метрів від нього стирчить нерозірваний снаряд.

"Ну стирчить. Там ще багато є. Як кажуть у нас на суржику - "жизнь продолжается", - коментує чоловік.

Нерозірваний снаряд біля житлових будинків

Валерій розповідає, що раніше на його вулиці мешкало більше 30 людей. Зараз залишився він один.

На виїзді з села, посеред руїн, пасуться кози. Галина й Микола доглядають і своїх, і чужих. Так, кажуть, і виживають. В селі вже давно нічого немає.

Кілька місяців тому Галина отримала поранення в руку, чоловік - контузію. Нещодавно під час обстрілу тут загинула жінка.

Микола та Галина

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жага помсти перемагає, тому настрій бойовий"! 67-ма бригада нищить росіян на Лиманському напрямку

Нагадаємо, як Росія знищує Гуляйполе на Запоріжжі та що кажуть його жителі.

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