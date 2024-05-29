Бої у Серебрянському лісі: воїни ЗСУ розповіли про наступ окупантів та ситуацію на цій ділянці фронту

Пілоти-бомбери прикривають небо у Серебрянському лісі над нашою піхотою і відбивають штурми окупантів ще на підступах до наших позицій. І все це за допомогою цивільного квадрокоптера.

Як це роблять десантники легендарної 95-ї поліської бригади у Серебрянському лісництві - у репортажі з передової кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ТСН побувала у Серебрянському лісі, який окупанти нещадно знищують. Заїжджати на позиції тут треба затемна, поки не зійшло сонце.

"З вікон машини чутно як голосно співають пташки. Але їх ніби перекрикує російська артилерія. Звідси до ворога настільки близько, що ми чуємо навіть стрілецьку зброю. кулемет працює. Враження таке, що там дійсно відбувається бій", - зауважує Юлія Кирієнко.

Серебрянський ліс

У невеличкому бліндажі посеред лісу гуртуються 5 десантників. Цей бліндаж хлопці копали й укріплювали самі. Тут свій затишок - спальні місця на деревʼяних дошках і український стяг на всю стіну.

Солдатський побут на передовій достатньо скромний. Але хлопці гостинні. Поки пілоти споряджають дрони для роботи, "Малюк" варить ТСН каву.

Пілот "Гелік" показує результати нічної роботи. Світлі плями полями - це група росіян, яка йде на штурм до нашої лісосмуги, але частина з них вже точно нікуди більше не піде.

Дрон ЗСУ

Тепер десантник знову готовий до вильоту. У найгарячішу ніч лиш один пілот квадрокоптера "Гелік" знищив третину роти, а це 25 окупантів. Хлопець сам родом із Луганщини. Тож добре знає цю місцевість. Пілот- бомбер впевнений, кожен його скид боєприпасу з дрону наближає його до рідного дому, який зараз окупований. Але більше за все він жадає помсти. Не лише за відібрану домівку. Гелік військовослужбовець 95 десантно-штурмової Поліської бригади

"Брат загинув молодший під Бахмутом. Павло. 18 років було. На контакт пішов добровольцем. Спочатку я пішов, потім він за мною", - каже "Гелік".

Пілот на псевдо "Малина" споряджає квадрокоптер. Вже відпрацьованими рухами перетворює цивільний дрон на вбивчу силу для ворога. "Гелік" спрямовує дрон до позицій окупантів біля Кремінної.

Перший скид спрацьовує і в норах росіяни точно прокинулись, каже "Гелік". Тепер, аби геть не вийшли з укриттів вирішує спалити цю позицію. "Малина" замінює на дроні боєприпас. І той знову піднімається в небо та скидає вибухівку в бліндаж окупантів.

Ворожа піхота на цій ділянці Серебрянського лісу поки не може підняти голови з окопів. Цього й домагались пілоти. На сьогодні їх завдання виконане. На обрії в лісництві на якусь мить ніби запанувала тиша. Штурм росіян сили оборони відбили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нищать десятками окупантів самими лише гранатами! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН із Луганщини

Нагадаємо, воїни розповіли про оборону Харківської області та "хмари" дронів.

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