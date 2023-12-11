Бої у Серебрянському лісі: воїни ЗСУ розповіли про "нори" окупантів та їхню нову тактику

Воїни ЗСУ розповіли про бої у лісі.

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Серебрянське лісництво під Кремінною. Там окупанти гатять з усього наявного озброєння, влаштовують штурми і не полишають спроб вийти на адміністративні кордони області.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

У Серебрянському лісництві тримають оборону бійці 100-ї бригади ТРО “Волинь”. Це місце, де росіяни регулярно намагаються влаштовувати штурми. З безпілотника ліс виглядає поріділим, вигорілим, перекопаним. Тут окупанти гатять з усього наявного озброєння.

"Це безпосередній нуль. Тут ворог метрів за 200, 250 звідси", - каже військовий Іван.

Серебрянський ліс

Окупанти на цій лінії фронту облаштували буквально нори. Боєць Георгій каже, що це одне з ноу-хау окупантів на цій ділянці фронту. В коренях дерев вони риють собі одиночні окопи. Звідти спостерігають, ведуть вогонь, інколи - висуваються на штурми. Через щільність дерев ефективно застосовувати автомат вдається на відстані до ста метрів.

Через щільність дерев штурмує наші позиції путінська армія здебільшого поки без прикриття своїх бронемашин. На відсіч - мінні загородження, кулемет, автомати.

Серебрянський ліс

Бригада "Волинь" - одна з тих, що під натиском росіян не здала жодну із своїх позицій, навпаки - намагається покращувати тактичне становище.

Командир Іван каже, на ворожу тактику “брати кількістю” - тут відповідають якістю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Під Кремінною гаряче! Окупанти гатять з усього озброєння і влаштовують штурми!

Нагадаємо, ЗСУ скаржаться на малу кількість снарядів і не можливість "працювати" по окупантах.

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