Бої у Серебрянському лісі: яку зброю використовують ЗСУ і чи вистачає боєприпасів - воїни розповіли

Серебрянське лісництво на околицях Луганщини досі залишається гарячої лінією фронту. Там окупанти намагаються відкинути наших армійців від Лиману і створити загрозу для Сіверська.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Російські окупанти перетворили Серебрянське лісництво на лінію фронту. Тут заміновано узбіччя доріг, а тому варто постійно бути обережним.

Військові ковельського батальйону 100-ї бригади тероборони кажуть, що у цьому лісництві почувають себе впевнено. Хоч і за понад 1000 кілометрів від рідної Волині.

"Ліс нам допомагає дуже. Дуже схожий на волинські ліси", - кажуть військові.

Хвойні дерева - ще й додаткове маскування для техніки, якою ліс максимально нашпигований. Тут танкісти прикривають піхоту на складній ділянці фронту під Лиманом. Саме туди росіяни намагаються відтіснити наші сили вже другий день поспіль.

Український танк на фронті

Танк тут не може довго стояти, а тому після роботи - швидко їде геть. Бо він пріоритетна ціль для дронів-камікадзе ворога. Також на цій ділянці фронту працює міномет. Українські захисники кажуть, що недавно їм привезли українські міни і боєприпаси у них є.

"Здається, якщо обернутись навколо й не одразу розумієш, що цей мальовничий ліс - лінія фронту. Але гуркіт артилерії і постріли з мінометів повертають в реальність. Де кожна команда "до бою" означає, що у кількох кілометрах звідси ворог знову послав на штурм групу своїх солдатів", - каже Юлія Кирієнко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 4 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, захисники України показали нову зброю "Сівалка" та озвучили плани росіян.

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