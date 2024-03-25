Бої в Серебрянському лісі: захисники України розповіли про ефективну зброю (фото, відео)

Українські важкі безпілотні повітряні бомбардувальники літають далеко навіть вночі. Дрони неабияк лякають російську піхоту на Лиманському напрямку в Серебрянському лісі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Бійці "Хартії" розповіли про ефективність бомбера

Екіпаж важкого безпілотного бомбардувальника 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії захищає Україну на Лиманському напрямку. Воїни кажуть, що раніше окупанти могли вільно почуватися в Серебрянському лісі, проте зараз усе змінилося.

Перший бойовий виліт бомбера на Лиманському відтинку фронту хлопці зробили через два тижні після знайомства з дроном.

"Трошки складніше, ніж “Мавік”, так, бо він більший. Це дуже ефективна зброя, тому що як міномет, йому треба там чотири попадання, а ми прилетіли, ти можеш побачити ціль, прицілитись та уразити її", - каже “Герхард”, командир ударного дрона 13-ї БрОП НГУ “Хартія”.

Нині щоночі в Серебрянському лісі ці воїни “Хартії” знищують окупантів та їхні укріплення.

Робота українського дрона на Лиманському напрямку

"Саме для бомберів, саме найкраще завдання - це нищити передню лінію оборони противника. Тобто знищувати бліндажі їхні - норки", - каже "Колізей".

Якщо спорядити безпілотник спеціальним боєприпасом, твердить “Колізей”, яскраво горітиме й бойова техніка рашистів.

Українські захисники

Як дрон працює по окупантах

Захисники кажуть, що вночі їхнього бомбера знайти нереально, хоча можна почути. Коли вороги чують дрон - тікають, проте він має тепловізор, який допомагає виявляти російських загарбників.

По багато разів щоночі пілоти 13-ї бригади Нацгвардії відряджають свій важкий бомбер у глибину Серебрянського лісу, наводячи справжній жах на московитів.

"У “Хартії” крім таких - класичних засобів знищення русні, існує, ну можливо, структурно й ні, але по факту ціла ескадрилья безпілотних засобів ліквідації окупантів. Починаючи від звичайних розвідувальних дронів, які займаються, окрім розвідки, і скидами, далі - FPV-дрони, і ось закінчуючи такими величезними апаратами, які працюють просто по першій лінії й доволі ефективно, як кажуть наші пілоти", - каже кореспондент ТСН Олександр Моторний.

Ховатися, зокрема і в Серебрянському лісі, окупантам буде ще важче, твердять воїни “Хартії”. Екіпажі важких бомберів уже опрацьовують маршрути та готуються до виконання нових місій.

Військові споряджають дрон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічний жах окупантів! Українська зброя демонструє свою ефективність на фронті

Нагадаємо, на Донеччині ворожі штурми стримують воїни гвардійської бригади "Буревій". Завтра річниця від дня створення Національної гвардії. Більшість бійців нині боронять нашу країну на всіх гарячих точках фронту.

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