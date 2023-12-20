Бої за Авдіївку: чи вистачає артилеристам боєприпасів і що кажуть захисники України

Українські артилеристи практично цілодобово працюють на Авдіївському напрямку через постійні штурми окупантів. Через брак боєприпасів, стріляти доводиться з ювелірною точністю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Зараз українським артилеристам снарядів бракує по всій лінії фронту. Наші гармати вкопані, замасковані і закриті антидроновими сітками. Окупанти полюють за нашою артилерією адже та заважає їхнім "м'ясним штурмам".

Тепер у полях довкола Авдіївки та Первомайського цвинтарі ворожої техніки. Ворог зрозумівши, що технікою не пройде, перейшов на піхотні атаки. Їх зупиняють хлопці на нулі і гармаші, які позаду прикривають спини побратимам.

Як тільки аеророзвідка фіксує вихід ворожої групи на штурм - розрахунок отримує координати і гармати починають філігранно працювати.

"Цим гарматам по 30-40 років, але вони ще роблять свою справу. Практично усі цілі вражаються стовідсотково, права на помилку в гармашів не має, бо там наша піхота і її треба прикривати", - зауважує кореспондент ТСН.

Усі ці хлопці воюють вже по 5-6 років мають досвід і мотивацію пройшли важкі бої під Херсоном і Миколаєвим. В багатьох загинули побратими, тому опускати руки ніхто не буде, надто велика ціна вже заплачена у цих безкінечних полях і посадках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 20 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, окупанти намагаються перерізати "дорогу життя" до Авдіївки.

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