Бої за Авдіївку: скільки техніки і окупантів втратила Росія і що допоможе Україні перемогти

Російські окупанти намагаються наступати на Україну на Донецькому напрямку. Росіяни пішли у наступ у бік Красногорівки, проте українська артилерія відбила атаку. Третій тиждень окупанти намагаються оточити Авдіївку. Там тривають тяжкі бої. ЗСУ ж ведуть атаки на трьох напрямках - це Бахмутський, Запорізький та ймовірно на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські окупанти вже третій тиждень безперервно наступають на Авдіївському напрямку. Там росіяни втратили півтори сотні бронетехніки, багато окупантів, проте і надалі сунуть на місто. Ще кілька місяців тому кореспондент ТСН, а сьогодні - боєць Антон Коцуконь говорить, що за ці дні у ворога мінус одна повноцінна бригада.

"Загалом за цей час навали силами оборони на Авдіївському напрямку вдалося знищити близько 5 тисяч окупантів", - каже речник 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь.

Карта наступу окупантів на Авдіївку

Проте росіяни і надалі сунуть на місто і атакують всім, що мають. Окупанти хочуть взяти Авдіївку в "кліщі". Зараз ж росіяни стирають цей населений пункт з лиця землі.

Бої за Авдіївку

Командир на псевдо "Метиз" каже, що його бійці втримують місто неймовірними зусиллями.

"Хлопці 21-22-25 років, вони нічого не бояться, працюють справно", – каже командир.

Наступ на Авдіївку: думка військового експерта

Авдіївка тримається, бо на цій ділянці фронту українському війську вдалося створити надійну систему аеророзвідки. Кожен крок ворога відстежується в режимі реального часу. Так вважає військовий експерт Антон Міхненко.

"Ми маємо будувати бойові системи і воювати бойовими системами, де є засоби бойового ураження, засоби виявлення. І ще одне, головне, - засоби радіоелектронної боротьби. Цей складовий елемент непомітний, але всі про це тихенько кажуть - дрони не злітають, противник щось давить", - каже Антон Міхненко, військовий експерт.

Бої за Авдіївку

Експерт зазначає, що противник давить своїми потужними системами радіоелектронної боротьби. Поки що це чи не найбільша проблема, яку ще треба вирішити. Але загалом, українське військо має успіхи, тому що в технологічному плані ми все ж наближаємось до західних технологій.

"Але вони наздоганяють ці моменти, ми маємо йти попереду, тому я й кажу про системи бойового управління, які б діяли єдиним організмом для нанесення максимального ураження противника", - каже Антон Міхненко.

Саме новітні технології дозволили Україні зупинити ворога на суходолі, а також без власного флоту відтіснити російські кораблі на морі. Цього тижня президент Зеленський зробив історичну заяву, що Чорноморський флот РФ більше не може впевнено себе почувати у Чорному морі.

Поки РФ воює тактикою м'ясних штурмів - Україна повинна опановувати сучасну війну.

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Нагадаємо, експерт пояснив, чи може повторитися сценарій Бахмута в Авдіївці.

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