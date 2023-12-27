Бої за Авдіївку: воїни ЗСУ розповіли про тактику окупантів та ситуацію на фронті (фото, відео)

Російські окупанти продовжують штурми Авдіївки. Бої надважкі, оскільки ворог, на відміну від нас, не економить снарядів і масово використовує дрони-камікадзе та літаки-бомбардувальники.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Російська піхота постійно штурмує позиції ЗСУ під Авдіївкою.

"У них там група висувається - 6 чи до10 осіб і пробують штурмувати на різних напрямках. Техніку вони привозять тільки тоді, коли треба особовий склад привезти", - каже воїн ЗСУ "Вентум".

"Вентум"

Ворожа артилерія має поки необмежений ресурс озброєнь. Бʼють квадратами випалюючи усе живе. Шукаючи наших гармашів і наші опорні пункти.

Через відсутність боєприпасів українські військові воюють дронами-камікадзе, проте їхня ефективність залежить від погоди та роботи ворожого РЕБу.

Без повноцінного сну, харчування і ротацій піхота утримує свої позиції. На кону не лише життя товаришів а й фланги Авдіївки. Ворогу не можна дозволити прорвати оборону аби місто не опинилось повністю у кільці.

Бої за Авдіївку

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Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що битва за Авдіївку схожа на битву за Бахмут. За його словами, окупанти "у прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються".

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