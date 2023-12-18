Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бої за Авдіївку: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті та наступ окупантів (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
1797
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бої за Авдіївку: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті та наступ окупантів (фото, відео)

Авдіївський напрямок

ТСН побувала на Авдіївському напрямку.

На Авдіївському напрямку по кілька десятків разів на добу тривають "м'ясні штурми" окупантів. Росіяни кидають резерви і намагаються тут штурмувати українські позиції під прикриттям своєї артилерії, яка не замовкає.  Ворога не зупиняє ні ковзанка, ні холод, ані кулі та снаряди наших оборонців, і як наслідок - відчутні втрати. Бої тривають за кожну посадку, а тіла вбитих окупантів лежать просто неба тижнями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

За Україну воює 50-річний етнічний болгарин. Він після смерті дружини пішов на фронт та вважає побратимів своєю родиною. "Болгарин" воює на Авдіївському напрямку. Тут окупанти кидають усі сили, аби захопити місто і ці хлопці зупиняють їх ціною власних життів.

Окупанти відмовились від використання техніки і тепер на забій кидають хвиля за хвилею піхоту. Довкола все здригається від вибухів від стрілянини від криків і команд. Сотні куль летять у бік ворога.

На поміч нашим хлопцям летять також і дрони-камікадзе. Очі висять над сектором і бачать пересування ворога. Це рятує хлопцям життя і сьогодні теж.

Авдіївський напрямок / ©
Авдіївський напрямок

"Тяжко до цього звикнути, ніколи не тримав зброю в руках і після мирного життя потрапити сюди тяжко звичайно", - каже боєць ЗСУ "Будівельник". 

Наша зброя не замовкає а ні на хвилину. Навіть коли перегріваються стволи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 18 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив про зменшення бойових зіткнень на Авдіївському напрямку

Читайте також провідні новини дня: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1797
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація