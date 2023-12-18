Бої за Авдіївку: воїни ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті та наступ окупантів (фото, відео)

На Авдіївському напрямку по кілька десятків разів на добу тривають "м'ясні штурми" окупантів. Росіяни кидають резерви і намагаються тут штурмувати українські позиції під прикриттям своєї артилерії, яка не замовкає. Ворога не зупиняє ні ковзанка, ні холод, ані кулі та снаряди наших оборонців, і як наслідок - відчутні втрати. Бої тривають за кожну посадку, а тіла вбитих окупантів лежать просто неба тижнями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

За Україну воює 50-річний етнічний болгарин. Він після смерті дружини пішов на фронт та вважає побратимів своєю родиною. "Болгарин" воює на Авдіївському напрямку. Тут окупанти кидають усі сили, аби захопити місто і ці хлопці зупиняють їх ціною власних життів.

Окупанти відмовились від використання техніки і тепер на забій кидають хвиля за хвилею піхоту. Довкола все здригається від вибухів від стрілянини від криків і команд. Сотні куль летять у бік ворога.

На поміч нашим хлопцям летять також і дрони-камікадзе. Очі висять над сектором і бачать пересування ворога. Це рятує хлопцям життя і сьогодні теж.

Авдіївський напрямок

"Тяжко до цього звикнути, ніколи не тримав зброю в руках і після мирного життя потрапити сюди тяжко звичайно", - каже боєць ЗСУ "Будівельник".

Наша зброя не замовкає а ні на хвилину. Навіть коли перегріваються стволи.

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Нагадаємо, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомив про зменшення бойових зіткнень на Авдіївському напрямку.

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