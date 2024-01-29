Бої за Авдіївку: яка ситуація поблизу міста та що відомо про нову тактику окупантів (фото, відео)

Окупанти нещадно обстрілюють Авдіївку, проте поки росіяни не наважуються знову штурмувати лівий фланг околиць міста, але неабияк гатять по наших позиціях. Намагаються розбити їх вщент. Натомість наші армійці тримають там позиції ще з часів АТО. І попри щільні штурми окупантів вони й досі під нашим контролем.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На Авдіївському напрямку поблизу лінії фронту дуже небезпечно, адже тут окупанти все обстрілюють, а тому потрібно бути вкрай обачними.

Ситуація під Авдіївкою

Тут пілоти квадрокоптерів без упину моніторять лінію зіткнення. Серед знищених лісосмуг, де-не-де визирає спалена російська техніка. Це результати ще осінніх боїв, під час штурму Авдіївки. Цей напрям був одним з тих, де окупанти намагались прорватись та оточити місто. Але їхній штурм провалився. Відколи наші армійці знищили десятки бронемашин росіян, тут колонами у наступ ворог вже не суне. Зате намагається атакувати дронами і піхотою.

"Противник проводить штурми без застосування техніки, тільки піхота. Стріляє із закритих вогневих позицій", - каже командир підрозділу Максим Богачук.

Максим Богачук.

Біля українських позицій постійно кружляють наші дрони. Аби заздалегідь виявити рух ворога і дати команду артилерії на прикриття піхоти. Бо хоч тут і давно випалена земля, але її все ще тримають наші армійці.



"Тут за кожен клаптик, за кожен метр ідуть бої. Несуться втрати. І шо сказати, що всьо, нам вже це не треба? Бо тут немає посадки? Нічо. Виросте посадка. Посадяться нові дерева, обробляться поля", - кажуть воїни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не посунулись з часів АТО! Як бійці тримають позиції під Авдіївкою! Ексклюзив ТСН

Раніше ТСН розповідала про ситуацію у місті Часів Яр на Донеччині, біля якого також відбуваються тяжкі бої.

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