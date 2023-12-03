Бої за Авдіївку: захисники України показали нову зброю "Сівалка" та озвучили плани росіян

Окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони північніше Авдіївки. Село Степове - ключове на цьому напрямку, його окупанти штурмують постійно. Неподалік нього пролягає одна з доріг на Авдіївку. Тож росіяни намагаються її оточити, аби перебити постачання боєприпасів для наших воїнів, які тримають місто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

"Сівалка" на фронті

На Авдіївському напрямку у ЗСУ є щось схоже на РСЗВ "Град", але в мініатюрі. Такі зброю називають "Сівалкою" і вона стріляє авіаційними ракетами.

"У багажнику звичайного пікапу зварена волонтерами станина. На ній - установка для стрільби. Це барабан подібний до того, що й на гвинтокрилах Мі-8, які прикривають піхоту з неба", - пояснює Юлія Кирієнко.

В розрахунку машини може бути лиш двоє людей. Вдвічі менше, ніж у гармати. Поки один боєць заряджає. Інший-вираховує координати і тягне за шнурок. Російські окупанти сунуть на штурм навіть у зливу, ЗСУ ж відстрілюються.

"Сівалка" на фронті

Село Степове - найгарячіша ділянка фронту

Росіяни не змогли в лобових штурмах взяти Авдіївку. Тепер намагаються оточити її з флангів. Село Степове нині найгарячіша точка фронту. Окупанти тут сунуть звідусіль. По них на цій ділянці фронту працює наш танк.

Бійці "Омеги" кажуть, що план окупантів - це "взяти Авдіївку до нового року". Командир українських захисників говорить, що одну з доріг, яка пролягає до Авдіївки, намагаються взяти під свій контроль окупанти.

"Сівалка" на фронті

Таким чином вони хочуть обійти коксохім, який як нездоланний мур стоїть на вʼїзді в Авдіївку. Щоправда все нові і нові сили, які кидають росіяни на штурми, залишаються лежати вздовж доріг та посадок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️❗️ Росіяни штурмують Степове неподалік Авдіївки! ТСН зафільмувала танковий бій на фронті

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що відбувається на території Авдіївського коксохіму. За словами Олександра Штупуна, російська піхота активно, але безуспішно намагається потрапити на територію. Противник також скидає з літаків керовані авіаційні бомби на напрямок під Авдіївкою.

Читайте також: