Бої за Часів Яр: воїни ЗСУ розповіли, що там насправді відбувається (фото, відео)

Часів Яр на Донеччині дедалі менше нагадує колись багатотисячне місто і тепер більше скидається на декорації до фільму жахів. Від середини липня, коли окупанти впритул наблизились до каналу Сіверський Донець-Донбас, той рів перетворився на лінію бойового зіткнення. Просуватися далі ворогу не дають, разом з іншими підрозділами Сил оборони, воїни 24-ої механізованої Королівської бригади. Та наші захисники не приховують: окупанти щодня шукають шляхи й можливості подолати штучну перешкоду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Росіяни знищують міста Донбасу. Окупанти закидають усе своїми КАБами, артилерією та дронами.

"Коли штурми йдуть, дуже артпідготовка йде спочатку. І, FPV! Ну, FPV вони в принципі кожен день літають! Кожного дня! То звичайне діло: FPV - крила-камікадзе", - каже “Вега”, пілот FPV-дрона 24 ОМБр ЗСУ.

Донеччина

Біля Часового Яру окупанти не застосовують зараз важку бронетехніку.

"Вони переважно мотоциклами, квадроциклами - підвозять провізію, забирають трьохсотих своїх", - каже "Малина".

Понад півтора місяці, конфігурація лінії бойового зіткнення тут залишається, майже незмінною. Водночас, московити не сидять склавши рук, розповідають воїни української 24-ої механізованої бригади.

"Пробують: шось - кудась - десь. Пролізти! В труби, так само, пробують залізти, їх там кошмаримо", - кажуть воїни.

Кожної доби, трапляється, що - по кілька разів, рашисти пробують подолати ту перешкоду, намагаючись закріпитися на західному березі Часового Яру. Це виглядає, як спроба заходити маленькими групами в місто і спроба закріпитися в місті.

"Від двох до чотирьох людей, іноді вони можуть закріпитись десь, в якомусь будинку, до пори до часу, поки їх не виб'ють. І, накопичуватись там. Тобто, заходить дві людини, а виходить звідти вже шестеро", - каже Олег Петрасюк, представник пресслужби 24 ОМБр ЗСУ.

У 9 випадках із 10, запевняють дроноводи 24-ої Королівської, ті ворожі штурмовики - одразу поруч з каналом і гинуть.

"Штурмували траншею. Я так розумію, вони забигли туда - їм сказали, шо там наших немає, ви там закріпітся. Ну а вперлися в наших хлопців, наші хлопці їм дали добрих прочуханів", - каже "Малина".

Московитів, яким вдалося відшукати схованку, рано чи пізно вираховують і знищують українські безпілотчики з мінометниками. Або змушують окупантів - відкочуватися назад, на східний берег.

Наслідки російської агресії

Українські пілоти FPV-дронів, запевняють: чатують цілодобово - самі вишукуючи ворога та допомагаючи побратимам-піхотинцям.

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