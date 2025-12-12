Війна в Україні / © ТСН

Російські окупаційні війська, переважно зі складу 6-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій, які два місяці намагалися закріпитися в Куп’янську, «частково ліквідовані — частково локалізовані». Проте ворог не складає зброї, і там цілодобово точаться виснажливі стрілецькі бої.

Водночас, Сили оборони України (СОУ) прагнуть ліквідувати плацдарм росіян на західному березі Осколу, північніше міста, куди ворог досі намагається перекидати резерви. У самому Куп’янську, який «вщент розтрощений», досі залишаються цивільні, повідомляють воїни 127-ї Харківської окремої важкої механізованої бригади.

Жорстокість міських боїв

Місто горить майже безперервно, постійно лунають вибухи, чути стрілецьку зброю та дзижчання безпілотників.

«Коли ми заходили на Куп’янськ виконувати завдання, Куп’янськ був, повністю, можна сказати — цілий. Наразі ви бачите, часні будівлі всі зруйновані. Всі до єдиного! Часних будинків не залишилось!» — розповів військовослужбовець.

Ворог застосовує комбінований вогонь: КАБами, артилерією, дронами.

За словами військового Олега, артилерія та ворожа авіація працюють щодня. «Ні, нажаль такого тут не буває. Нажаль! Тому що, кожен удар артилерії — вона тут дуже активно працює! І, авіація противника працює кожен день!»

Військові також фіксують і «війну в повітрі», коли українські FPV-дрони таранять ворожі «Мавіки».

Штурми будинок за будинком

Командир 127-ї Харківської ОВМБр ЗСУ Олег Черкашин підкреслює, що для вибиття окупантів із схованок у центральній частині Куп’янська цілодобово працює піхота:

«Всі дома, які ми звільняємо, це безпосередньо — контактні бої йдуть! По-іншому тут не працює, самі розумієте, що таке міська забудова! Це не окопи, не бліндажі… Тому, все, що тут звільняється, це відповідно — силами нашої славетної піхоти!»

Бої точаться «поміж будинків, в середині споруд та безпосередньо — на вулицях». Командир батальйону Вадим Переклійський зазначає, що за одну будівлю його воїнам доводиться битися «дві доби, а то і три доби».

«Противник там відразу сидить на поверхах, десь там контролить наші підходи. Потім, коли ми вже заходимо у будівлю, починаються бої. Противник може і в підвал зайти, забарикадуватися. Це дуже там важко тоді його вибивати. За сьогоднішній день відпрацювали дві будівлі вже!"

Найманці та втрати окупантів

Проти українських захисників ворог кинув щонайменше два полки 68-ї мотострілецької дивізії, 27-му мотострілецьку бригаду та загони 16-ї бригади спецпризначення. Але росіяни женуть на штурми не лише московитів.

«Брали і кубинця, в Куп’янську, безпосередньо в самому — кубінець був. Був — індус. Недавно брали в полон. Так, вони застосовують, саме найманців з інших країн!»

Загалом, лише його батальйон взяв у полон «до 30 людей», серед яких були «пілоти ворога», і знищив «до 60» окупантів, повідомив комбат Вадим Переклійський.

Загальні безповоротні втрати росіян на цьому відтинку, відколи Сили оборони та 2-й корпус НГУ «Хартія» розпочали рейдову роботу, вже перевищили тисячу бійців.

Контроль над містом та плацдарм на Осколі

Командир бригади Олег Черкашин наголошує, що, попри втрати серед українських воїнів, просування триває:

«Наразі, Куп’янськ, повністю контрольований з півночі, противник, який ще залишився в місті Куп’янськ — відрізаний, від основних своїх сил. Кожен дом, кожен дом — його приходиться штурмувати… Противник залишився тільки в центральній частині міста. Я сподіваюся, що скоро це питання буде закрито.»

Водночас, ворожий плацдарм північніше Куп’янська «суттєво зменшився», але ще існує. Росіяни досі використовують «газогін великого діаметру для форсування річки та доправлення підкріплення і боєприпасів» своїм штурмовим групам на Західний берег Осколу.

