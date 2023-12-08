Бої за Мар'їнку: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію в місті і тактику росіян

Українські військові в Марʼїнці знищують цілі підрозділи путінського угруповання "Шторм Z", що складаються переважно з колишніх увʼязнених. Незважаючи на численні втрати, масовані штурми тривають. Мета - взяти місто під цілковитий контроль.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.



Місто Марʼїнка фактично дощенту зруйноване. Пересуватися тут не можна, оскільки ворожий дрон може помітити людей.

Українські захисники теж підіймають у небо свій дрон. На моніторах пілотів видно те, що залишилося від Марїнки. Замість вулиць - брудні силуети та руїни.

"Це важко назвати вже вуличними боями. Тут, власне, немає жодного цілого будинку. Це як у посадці вже воювати", - зауважує кореспондент ТСН.

Український дрон знову зафіксував, як окупанти йдуть на штурм. Відбивати штурм з повітря треба так, щоб ворог не зміг підійти до наших позицій - артилерія, міномети, скидання із дронів. Після успішного відпрацювання у росіян є втрати.

Мар'їнка / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

"Відпрацював, бачте як, автоматичний гранатомет, ствольна артилерія. Тобто трошки відсікли його, зараз будемо добивати", - каже військовий ЗСУ Юрій.

Бійці пояснюють, що у цих окупантів одна дорога - це путінські смертники "Шторм-Z". Переважно - це засуджені. Українські воїни кажуть, що саме такий вигляд мають "м'ясні штурми".

Розуміють це й самі окупанти. Є відео, де одна зі штурмових груп смертників потрапляє в пастку. Живим після обстрілу залишився один, але поранений - він застрелився із власної ж зброї.

"Переважальна кількість ворожої піхоти - головна проблема всього фронту. Вже надвечір, втративши тут до відділення солдатів, окупанти таки змогли трохи просунутися вперед. Одразу із сутінками туди висуватимуться наші штурмові підрозділи - знову зачищати територію", - каже Іван Петричак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У них дорога в один кінець! Бійці в Мар'їнці показали, як штурмують росіяни

Нагадаємо, російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та мотострілецька дивізія ЗС РФ нібито окупувала Мар'їнку.

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