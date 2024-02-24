Бої за Роботине: росіяни гатять КАБами та артилерією, а ЗСУ дають відсіч

Окупаційні війська Росії минулої доби обстріляли понад півтора десятка прифронтових населених пунктів Запорізької області. Били з артилерійських систем та мінометів. Найбільше потерпали: Гуляйполе, Малинівка, Чарівне, Білогір’я та Новоданилівка. Одразу два авiaудари завдали по Оріхову. Ще понад пів десятка рашистських бомб вибухнули в районах Малої Токмачки та Новоданилiвки.

Водночас, безпосередньо на лінії бойового зіткнення на Оріхівсько-Токмацькому напрямку не вщухають бої дуже високої інтенсивності. Після п’яти днів безперервних ворожих штурмів, українським воїнам вдалося змусити окупантів відійти від Роботиного.

Подробиці – у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Навіть вночі, за пів десятка кілометрів від передової – на Токмацькому відтинку фронту, нині триває інтенсивна війна.

"Прострілюють наші дороги – під'їзди! Час від часу. Ранок, це в нас завжди – артилерійська перестрілка. Поки ще "Градів" не чути і КАБів! Поки тільки ствольна артилерія і міномети", - каже військовий з позивним "Тор".

Близько тижня, як на ділянці протяжністю, понад 10 кілометрів, від Вербового і аж до західних околиць Роботиного, ранкові артилерійські перестрілки, переростають у механізовані ворожі штурми.

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"Заходило понад 30-ть одиниць техніки, це те, що ми нарахували на стрімах, що бачили хлопці вночі", - каже військовослужбовець антидронщик 65 ОМБр з позивним "Капелан".

Відколи минулоріч, українські воїни вибили ворога з Роботиного і вклинились у перші позиції головної лінії оборони ворога північно-західніше Вербового, тут, напевно, жодного дня не було тиші. І спроби окупантів атакувати, найчастіше – піхотою, теж відбуваються регулярно.

"Вони втратили Роботино рік назад. Накопичували сили, намагались весь цей рік. Вони не сиділи просто так! Вони весь рік продовжували, намагались", - зазначає командир 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ї ОМБр з позивним "Кіт".

Хвиля масованих ворожих штурмів, що розпочалися наприкінці минулого тижня, не стала несподіванкою для українських військових.

"Та це було прогнозовано, тому що останній час слідкували, що велике скупчення сил сюди було. Дуже багато стягували сюди техніки. Ми очікували, що буде наступ", - каже "Капелан".

Та й загальна ситуація по фронту, визнають воїни 65-ої механізованої – до того вела.

"Авдіївка закінчилась і починається Роботино. Тому, що оці прогалини в обороні, вони незручні нам і незручні їм. Треба було або нам підрівняти їх, те, що ми не змогли зробити. А вони тепер роблять – рівняють нас", - пояснює військовий "Тор".

"Тор" недарма згадав Авдіївку. Напередодні першої хвилі механізованих атак на Токмацькому напрямку, росіяни, просто засипали ділянку навколо Роботиного коригованими авіаційними бомбами.

Тут зараз повторюється сценарій Авдіївки! Росіяни КАБами розбивають дороги.

"Їх тільки більше стало! Все поле в КАБових вирвах! А ви питаєте, чи ділись кудись КАБи! Ось вони на місці", - каже військовий.

Інтенсивність артилерійського вогню, кажуть воїни 56-го окремого стрілецького батальйону, за лічені години до навали, зросла у рази.

"У мене було 24 магазина (пристрій для зберігання боєприпасів - ред.) з собою. … Мені сказали, що буде … То я всі магазини, що в мене були, я з собою зібрав… 22 магазини і 15 гранат", - розповідає військовослужбовець 56-го окремого стрілецького батальйону 65-ї ОМБр "Фіксик".

Після кількох діб безперервних боїв "Фіксик" лише щойно вийшов з-під ворожого обстрілу цілим.

Як каже піхотинець 56-го батальйону, в Роботиному росіян наразі немає! Натомість, і від Роботиного, визнає, геть нічого не залишилось.

Зруйновані будинки вщент до фундаменту. Деінде якісь стіни залишаються – от такий вигляд зараз має все Роботине.

Основні бої точаться південніше, південно-західніше і західніше селища. Саме з трьох сторін окупанти атакують Роботине. Але, станом на тепер, ситуацію, кажуть українські військові – стабілізували.

Спалили, понад два десятки ворожих бронемашин з танками. Знищених московитів, зізнаються армійці 65-ї механізованої, перестали рахувати після першої сотні. Близько двадцяти чужинців – захопили у полон.

Полонені окупанти з російського 71-го полку 42-ї мотострілецької дивізії. Саме ця зграя - а ще батальйони 76-ї Московської повітряно-десантної дивізії намагались штурмувати Роботине одночасно з кількох напрямків.

Наразі, українські воїни відкинули рашистів у бік Новопрокопівки, південніше села та змусили ворога відступити за автодорогу Т-0408 – західніше Роботиного. Однак, командир українського 56-го окремого стрілецького бату, переконаний – росіяни лізтимуть знову.

"Вони будуть намагатись вирівняти лінію фронту. Це їхнє основне завдання", - каже військовий "Кіт".

Наразі по всій ділянці від Вербового до Роботиного – майже безупину працює ворожа артилерія!

"Ми знаємо, що стоїть багато техніки під Токмаком. Вишикувались в колону. Вона з'явилася буквально два дні назад. Два дні назад ми бачили, як вона виїжджала", - додає "Тор".

Нагадаємо, Кулеба зробив гучну заяву про здатність України виграти війну.

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