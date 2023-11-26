Бойова медикиня висловилась про чоловіків, які втекли за кордон та ухиляються від служби

Бойова медикиня розповіла про своє ставлення до ухилянтів та втікачів за кордон.

Бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей розповіла, що думає про чоловіків, які втекли за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, за її словами, громадяни, які не готові захищати Україну на полі бою, зобов'язані допомагати військовим фінансово.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин.

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"Вони чекають, поки ми виграємо – і повернуться... Добре, ти виїхав, не всі люди для війни, але хоч донать, хоч допомагай. Якщо ти хочеш повернутися до цієї країну – роби щось, ми самі не вивеземо", - наголосила Анастасія Муцей.

Медикиня також вважає, що не всі чоловіки, які залишились в Україні, мають йти на війну. Вони повинні працювати не економіку та допомагати армії.

"Вибачте, але чоловіки, які роблять справу, а в нас багато є справ типу інформаційна, медична. Медики, які працюють в лікарнях – в мене взагалі ніяких питань. Юридична, бо в нас дуже багато проблем з цим, і програмісти, бо вони фінансово (допомагають - ред.)... Здається, країна ще тримається хоч якось на людях, які заробляють і витрачають гроші. Але якщо ти працюєш за 5 тисяч гривень на заводі, бухаєш вечорами – яка ти людина?", - резюмувала Муцей.

Нагадаємо, боєць "Азову" зробив прогноз про кінець війни – "закінчиться все в один день".

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