Бойова операція, про яку не можна було розповідати і показати: як звільнявся Південь України

Серед тих, хто визволяв Південь, вписана історія групи "Браво" - хлопці-розвідники 39-річний Сармат та 31-річний Крава, які брали в полон, піднімали прапори, зазнавали поранень, але все одно продовжували бої з ворогом, йдеться в ТСН.

Селище у Бериславському районі Мала Сейдеменуха - невеличке село, яке опинилося в центрі прямого стрілецького протистояння. “В нас була операція, проблема цього села в тому, що воно в ямі і зверху над ним інший населений пункт і там було велике скупчення російських військових”, - розповідають бійці.

Загалом географія Південь була складною для штурмів - доводилося відстоювати кожне селище, а особливість цього бою, що одразу і не зрозумієш, де свої, а де вороги. Ворогам пропонували здатися - на відео з камери на шоломі не до кінця зрозуміло, наскільки важко було в цей момент. “Трьома невеликими групами знищили 36 російських окупантів, ще плюс наш артилерист знищив десь 6 окупантів і це були не прості військові, там був знищений високопосадовець розвідник, полковник та його зам”, - каже "Крава".

Окупантів потім довелося ховати місцевим жителям. “Підтверджені дані, так їх трупи не забрали, місцеві їх ховали. Ну, документи забрали в них там, зброю, потім передали збройним силам”, - розповідають бійці.

Командир групи сержант “Сармат” отримав поранення в шию та голову. “Крава” перебинтував його і весь час просив евакуйовуйся. “Він постійно, коли був поранений кілька разів, він не хотів виходити на евакуацію і хотів постійно виконувати свої дії”, - розповідають побратими.

Та сержант все біг уперед з перемотаною головою разом зі своїми. Найперший пункт, в який вони зайшли і повісили український прапор - це Снігурівка на Миколаївщині. Вона була в окупації і росіяни її навіть оголосили Херсонщиною. Далі був і сам Херсон.

“В момент, коли заходив, відчував неймовірну ейфорію, ну, ми були досить втомлені, тому що ми під час не спали нормально три доби. Багато дуже пройшли пішки, бо все було заміновано і не могла техніка проїхати”, - розповідає “Крава”.

Херсон укріпив хлопців у вірі, що яким би сильним не видавався ворог - його можна здолати, просто потрібні час та зусилля.

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