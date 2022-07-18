"Бойові" буряти сидять по кілька днів на деревах і прикидаються кущами - комбат Нацгвардії

Після відвідин такими "кущами" українських позицій нерідко розпочинається ворожий артобстріл.

"Бойові" буряти Путіна полюбляють днями сидять на деревах або прикидаються кущами, щоб розвідувати позиції українських військових.

Про це розповів командир батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України з позивним "Мустанг" в ефірі програми "Нічна варта".

"Буряти люблять на деревах сидіти по декілька діб. Була така історія: приходить командир розвідки і каже – "бачу, на мене йде кущ. Почав по ньому "працювати", кущ кинувся тікати". Відразу після цього розпочався артилерійський обстріл", – розповідає "Мустанг".

Він наголошує, що недооцінювати ворога не треба.

Раніше "Мустанг" розповів, що буряти і "кадирівці" не йдуть першими у бій, а їхня сила роздута армією тіктокерів.

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