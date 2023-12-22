"Бойові їжаки": хто це такі та як воїни ЗСУ із вибухівкою у рюкзаку працюють біля окопів окупантів

Бойові сапери працюють здебільшого вночі, їх у армії ще називають "бойовими їжаками". Поле роботи - сіра зона між нашими передовими позиціями та окопами ворога, а це - це найнебезпечніше місце на лінії вогню. Але лише вони знають, як замінувати підходи до наших позицій. А головне - ці бійці розчищають він мін та розтяжок стежки якими йдуть у наступ наші армійці.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Як працюють сапери на передовій

Олександр - сапер. Таких як він на фронті звуть "їжачками". Бо здатні тихо, швидко і майже непомітно працювати там, куди навіть піхотинці не заходять. На собі сапер має нести не лише бронежилет, зброю та додаткові набої. А й рюкзак, заповнений вибухівкою.

Сапери розповідають, що протипіхотні і протитанкові міни вони розвантажують навіть не на передовій, а на підходах до неї.

20-річний спер "Малюк" понад рік на передовій. Хоч його напарник і вдвічі старший за нього, але довіряє хлопчині своє життя у бойових виходах.

"З напарником, коли виходиш на роботу – ти одне ціле. Там наскільки проникаєшся оцим всім: дружбою, братерством", - каже Юрій.

Їхня робота не лише мінувати територію перед ворожою піхотою. А й головне - розчищати від "подарунків" окупантів стежки. По них потім ідуть наші штурмовики під час наступу. І треба цей прохід зробити максимально безпечним.

Міни

Український сапер Роман Мелещук загинув під час обстрілу

Робота на лінії вогню – додатковий ризик. Там ніде сховатись, а над тобою постійно літають ворожі дрони та снаряди. Мінувати територію чи знімати розтяжки треба навіть серед купи тіл росіян.

Також серед тіл окупантів є й загиблі українські захисники. Так, сапери витягнули свого побратима. Його звали Роман Мелещук. Він, із начиненим вибухівкою рюкзаком, потрапив під ворожий обстріл.

Роман був командиром групи. Тепер хлопці хочуть створити петицію, аби побратиму присвоїли звання Героя України.

"Це була героїчна людина. Це був мій командир групи. На нього можна було покластись в любу ситуацію", - каже військовий.

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Нагадаємо, загарбник поскаржився на недбалість командування. Мовляв, через неї український дрон уразив російський танк.

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