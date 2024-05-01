Бойових вильотів на F-16 поки немає – все інше можливе: генерал заінтригував щодо постачання західних літаків

Все частіше українці згадують про винищувачі F-16, які нам вже другий рік обіцяють надати західні партнери. Мовляв, саме ці літаки мають зламати хід війни.

Численні експерти прогнозували появу винищувачів до кінця минулого року, потім стверджували про їх надання весною 2024 року. А дехто навіть стверджував, що ці літаки вже в Україні.

ТСН.ua розпитав про реалії з F-16 у військового експерта Ігоря Романенка: коли можлива поява винищувачів в українському небі, у якій кількості та як це змінить загальну ситуацію на фронті.

Сумна "легенда" з винищувачами

За словами військового експерта, питання з авіаційною допомогою від західних партнерів, як то кажуть, кульгає на обидві ноги. А один чи навіть п’ять винищувачів F-16 ситуацію на фронті не змінять.

"Історія з постачанням від партнерів винищувачів F-16 геть сумна. Їх надавання вже затягнуте настільки, що це стало якоюсь дивною легендою. Останні "перли" від американців на тему винищувачів були такі: дамо вам перші шість, а далі будемо дивитися. Ну, це м’яко кажучи, трохи не серйозно з їхнього боку. Американці постійно переглядають питання з надаванням винищувачів. Зараз вже кажуть про їх появу в середині літа, так принаймні обіцяють нашому військово-політичному керівництву, а потім роблять заяви, мовляв, будуть F-16 в Україні, але у 2024 році, без конкретних дат та місяців", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Винищувачі F-16 / Фото: Getty Images

Коли реально отримати F-16?

Все ж експерт додає, що на його думку, за позитивним сценарієм, F-16 будуть в українському небі вже на початку літа, а за негативним – у серпні, наприкінці літа.

"Нам довго розповідали про технічні проблеми з обслуговуванням цих винищувачів, потім нібито став проблемою рівень знань англійської мови наших пілотів та технічного персоналу. Але все це надумані проблеми. Я гадаю, що найбільша проблема – це злітно-посадкові смуги, їх наявність та технічний стан. З цим дійсно є складнощі", - розповідає Ігор Романенко.

Чому було б краще мати F-18

Експерт зазначає, що ще два роки тому наполягав, що Україна має отримати від західних партнерів більш сучасні винищувачі – F-18. Вони більш підходять для наших умов. Але зупинилися на F-16, бо вони дешевші.

"У F-16 захоплювач повітря знаходиться під фюзеляжем – дуже низько до злітної смуги. Це небезпечно, бо з повітрям до літака може потрапити мілке каміння і пошкодити двигуни. Тож злітно-посадкову смугу постійно потрібно буде перевіряти та зачищати від дрібного каміння. У F-18 захоплювачі повітря знаходяться збоку. Вони у цьому плані більш надійніші та й технічно мають більше переваг. Їх використовували за різних погодних умов у Австралії, Канаді, Іспанії, ці машини більш витриваліші. Але вони дорожчі, тому американці нам обіцяють дешевший варіант F-16. Але ж і цей обіцяний варіант не дають, затягують постачання", - каже Ігор Романенко.

Скільки потрібно F-16?

Щодо кількості винищувачів, то за словами експерта, зараз нам реально обіцяють лише перші шість літаків.

"Звісно, що цього замало. Для початку нам потрібна ескадрилья з цих винищувачів, а це – 12 штук. Сподіваюсь, що стільки ми їх і зможемо отримати. Про десятки винищувачів вже не говорять, бо, наприклад, датчани продали 24 своїх F-16 до Аргентини. Звичайно, що за згодою США, напевно у аргентинському небі вони більш потрібніші", - з сумом іронізує Ігор Романенко.

Що зможуть F-16

Експерт наголошує, що коли Україна отримає такі вистраждані винищувачі, то передусім зможе вести активну боротьбу з літаками тактичної ворожої авіації, які застосовують керовані авіаційні бомби.

"Боротьба з ворожими літаками, які зі своєї території скидають КАБи на наші міста – для нас зараз надважка позиція. Крім того, F-16 можуть працювати не лише, як винищувачі, а й діяти у якості легких штурмовиків – вести вогонь по наземним цілям безпосередньо на фронті", - додає військовий експерт.

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

Скільки потрібно винищувачів аби відчула Росія?

Звісно, що велика кількість винищувачів дозволить нашим військовим діяти більш агресивно щодо ворога.

"Якщо у нас буде сотня F-16, то вони дійсно змінять ситуацію на фронті, але не кардинально. Зараз військова авіація противника – це понад 300 одиниць літаків, які задіяні на фронті. Загалом у них приблизно 1,5 тисячі літаків по всій Росії. Тому сотня F-16 – це буде суттєвою підтримкою, яка дещо змінить ситуацію у повітрі та на землі на нашу користь. Але це, на жаль, не панацея. Ще ніколи якийсь один технічний засіб не зміг змінити хід війни, бо тут має працювати системний підхід – наявність достатнього та ефективного озброєння та якісна підготовка військ. Саме це має спрацювати в комплексі", - пояснює експерт.

Міфи про F-16 в Україні

Деякі експерти ще раніше заявляли, що F-16 вже нібито в Україні. Пояснюючи це збиттям російських літаків та вдалими ударами по глибокому російському тилу.

"Можу запевнити, що у бойовому варіанті F-16 в українському небі не застосовувалися, а в усіх інших варіантах – цілком можливо", - зазначає військовий експерт.

Нам і іржавий спис буде у нагоді

До речі, за повідомленням ЗМІ – США купили у Казахстану 81 бойовий радянський літак, які нібито можуть передати Україні. Йдеться про винищувачі МіГ-27, МіГ-29 і Су-24.

Експерт каже, що це цілком ймовірно. І Україні згодиться навіть така допомога.

"Ці старі літаки можна використовувати як запасні частини до наявної у нас техніки, а також як вдавані цілі для ворога. Бо без сумніву, коли у нас з’являться перші F-16, росіяни постійно будуть на них полювати. Старі літаки можуть послужити "обманкою", - каже Ігор Романенко.

Він додає, що у нашій ситуації навіть така допомога буде доречною, бо є різниця, коли потрібно захищатися, а тобі пропонують на вибір для захисту патик або іржавий спис.

Надання винищувачів F-16 Україні / Фото: Getty Images

Коли чекати допомоги від США

"Для нас і іржавий спис стане у нагоді. Але у той же час сумно, що нам пропонують мотлох, а Ізраїлю сучасні F-35. Гадаю, що повноцінно США почнуть нам допомагати вже після проведення виборів. Бо для них зараз головне вирішити свої внутрішні питання, а вже потім займатися Україною, яка десь там, за океаном", - каже Ігор Романенко.

Він додає, що позиція США дуже проста – Україна у Європі? Ну от, нехай Європа і займається українськими проблемами.

"Це ж вимога НАТО, виділяти на питання безпеки членів альянсу не менше 2% від свого ВВП, а на третій рік війни в Україні деякі члени альянсу виділяють лише 1 або 1,5% від свого ВВП. Тому тут дуже слушна позиція Трампа, що Європа за це має відповідати, точніше всі ті, хто вагається нам допомагати, бо поки вони зволікають, Україна захлинається у крові", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про несправні винищувачі F-16: у Повітряних силах пояснили, чому вони потрібні Україні.

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