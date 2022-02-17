Бойовики обстрілюють населені пункти, є поранені військові та цивільні: все, що відомо про загострення на Донбасі

Бойовики обстрілюють населені пункти, є поранені військові та цивільні: все, що відомо про загострення на Донбасі

Оперативно-слідчі групи СБУ допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак.

В зоні проведення Операції об'єднаних сил ситуація залишається неспокійною. Від ранку 17 лютого незаконні збройні формування гатять зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Зокрема, вони обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, ліцей, залізницю. У результаті обстрілів окупантів ж поранені українські військові та цивільні.

ТСН.ua стежить за ситуацією та зібрав про все, що відбувається на Донбасі.

Також читайте Це велика провокація - Зеленський про обстріл проросійськими бойовиками дитсадка в Станиці Луганській

Бойовики обстріляли понад 20 населених пунктів, є поранені військові та цивільні

На Донбасі підтримувані Росією бойовики від початку 17 лютого 34 порушили режим припинення вогню.У результаті обстрілів окупантів поранено двох українських військових, а також двох цивільних. В штабі ООС зазначають, шо українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів. Трудівське - з мінометів калібру 82 мм. Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Старий Айдар та Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм. Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм. Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів. Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів. Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів. Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм. Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм. Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів. Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Гольміський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.

Як повідломляють в штабі ООС, станом на 14:00 внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також читайте В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської і повідомили, чи можливі нові санкції проти РФ

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Вранці четверга, 17 лютого, російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, виховательки отримали контузію. Попередньо, під час обстрілу діти перебували в садку. За даними ДСНС в Україні, на місці вже працють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Станиці Луганській. За даними ООС, станом на 14:00 відомо, що внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Раніше повідомляли про двох виховательок.

На відео, яке з'явилося у Мережі, можна побачити, що снаряд пробив велику дірку в стіні будівлі. Внаслідок вибуху в приміщені вибило шибки, а цеглу розкидало по всій кімнаті.

Новини з фронту: ворожий снаряд влучив у дитячий садок у Луганській області

Наряд російських окупантів влучив на територію школи поблизу Попасної

Під час обстрілу окупантами смт. Врубівка Попаснянського району один зі снарядів влучив на територію ліцею просто під час уроків. Після цього школярів відпустили домому. За словами директорки навчального закладу, що постраждалих немає ні серед дітей, ні серед дорослих, проте школа залишилась без електропостачання.

Жінка каже, що настільки потужних обстрілів селища вона не пам’ятає ще від літа 2018 року. Відомо, що у школі немає окремого бомбосховища, проте окремі місця пристосували для укриття. За її словами, діти вже знають, що робити в таких ситуаціях, проте вони все одно налякані.

Зокрема, під артилерійські обстріли бойовиків потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова.

Реакція укранської влади

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем на тлі загострення ситуації довкола України. Під час переговорів Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна не бачить доказів відведення військ РФ від наших кордонів, та розповів про загострення ситуації на Донбасі. За результатами перемовин, Шарль Мішель обговорить безпекову ситуацію з європейськими лідерами у Брюсселі.

Обстріл дитсадка в Станиці Луганській український президент назвав "великою провокацією" і закликав дипломатів та ОБСЄ залишатися в Україні, оскільки їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування РФ. "Важливо, щоб дипломати та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ залишалися на своїх місцях в Україні. Моніторингова діяльність є вкрай важливою. Це є додатковим чинником стримування", – наголосив Володимир Зеленський.

Також читайте Обстріли дитсадка та школи на Донбасі: СБУ відкрила кримінальні провадження

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з тяжкої зброї з окупованої території. За словами очільника українського МЗС, це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки.

В ЄС стежать за ситуацією на Донбасі, а в НАТО вважають загострення в зоні ООС приводом до нападу РФ

В Євросоюзі запевнили, що вони за ситуацією з артилерійським обстрілом селища Станиця Луганська на Луганщині, але не обговорюватимуть 17 лютого конкретні нові санкції проти Росії за злочин.

Один з європейських чиновників перед зустріччю лідерів Євросоюзу розповів, що лідери не обговорюватимуть конкретні нові санкції проти Росії, оскільки ця тема викликає розбіжності. "Привід для санкцій - це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, усвідомлюємо, що це може бути використано як тест чи виправдання", - зазначив посадовець.

Своє чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи обстріли російськими окупантами прилеглих до лінії розмежування територій України, вважає, що такими діями Росія може створити привід для вторгнення до України. "Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну, досі немає ясності, немає впевненості щодо російських намірів", — сказав Столтенберг.

Пропагандистські ЗМІ розповсюджують фейки про обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Тим часом російські ЗМІ активно поширювати неправдиву інформацію про те, що це нібито українські військові обстріляли дитячий садок.

Фото: скрин з Інтернету

Фото: соцмережі

Нагадаємо, Кремль розмістив загалом майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу. Водночас, попри гучні заяви, реально відводити армію Росія не почала.

Читайте також: