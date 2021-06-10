Бойовики посадили за крадіжку: військовий розказав, як Порошенко обміняв брата міністра

Представник уряду "ЛНР" виявився братом тодішнього міністра аграрної політики України.

Україна обміняла у бойовиків представника уряду "ЛНР" Віталія Швайка, якого окупанти посадили за те, що той обікрав бюджет "республіки". З ним під час обміну обнімався експрезидент України Петро Порошенко.

Про це 10 червня в ефірі "Право на владу" розповів куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник

"Представник уряду "ЛНР" - прізвище Швайко. Його вставили в обмін наприкінці 2017 року, на великий обмін. Вдягнули його. Коли зустрічає його Петро Олексійович, то він його перший обнімає, цілує. А Швайко - це двоюрідний брат нашого міністра аграрної політики (Ігор Швайка - колишній міністр агрополітики, "свободівець", - ред.). Вони не спілкуються, так кажуть. Але це - "ЛНРівець", який сидів у них на підвалі за те, що обікрав бюджет "ЛНР", - сказав Микола Колесник.

"Обіймає, цілує" – Колесник розповів, як Порошенко зустрів представника уряду "ЛНР"

Нагадаємо, Венедіктова розповіла, який статус має Порошенко в справі Медведчука і Козака.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання