Бойовики синхронно вдарили по Донецькій і Луганській областях: є поранені

Бойовики синхронно вдарили по Донецькій і Луганській областях: є поранені

Бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню.

Напередодні російсько-окупаційні війська майже синхронного вдарили по Донеччині і Луганщині. В результаті - четверо поранених.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 вересня.

По селу Кряківка, що за півсотні кілометрів від окупованого Луганська, ворог випустив артилерійські снаряди 122-го калібру. Двоє бійців мають бойові травмування, пошкоджені будинки цивільних мешканців.

Під час обстрілу на Донеччині двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень - їх у стані середньої тяжкості доправили до шпиталю.

Разом з тим, пресцентр штабу ОСС повідомив, що протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка.

та Біля Золотого-4 збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

Новини з фронту: у Донецькій і Луганській областях під час обстрілів поранилися четверо бійців

Раніше бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками.

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