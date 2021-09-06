Бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками

Бойовики скинули на цивільних у Зайцевому надруковані на 3D-принтері міни, нашпиговані тротилом і підшипниками

Лише дивом ніхто не загинув, адже одна із мін не розірвалась.

На Прифронтове Зайцеве окупанти вночі з дрона скинули дві бомби по мирних мешканцях. Одна розірвалась на дорозі біля будинку пенсіонерів, інша - не вибухнула. Наші сапери, які знищували російську бомбу, кажуть, що це саморобний боєприпас, надрукований на 3D-принтері і нашпигований тротилом і свинцевими кульками.

Про це йдеться в сюжеті Руслана Ярмолюка для ТСН.

Діду Івану 83 роки і всю війну він живе у прифротновому селі, яке обстрілюють окупанти. Вибух міни чув, бо здригнулося усе обійстя. "Без 15 хвилин до третьої, аж стіни затряслися», - каже чоловік.

Таких як дід Іван на цій вулиці не більше десятка людей. Аби не наражати цивільних, вулицю тимчасово закрили. «Тут проживають люди, вулиця жила, тому і обгородили, щоб ніхто не проходив», - кажуть військові.

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Те, що впало у темряві, вже знайшли і роздивились на ранок військові. Це не перша повітряна атака ворожих дронів. У квітні на це ж село скинули кілька мін «ПОМ2». «В основному мінували дистанційно територію, якою пересуваються місцеві і скидали саморобні, але іншого типу», - згадують військові.

Такими важкими мінами з пластику й модернізованими під два кілограми тротилу, кажуть військові, окупанти село ще не бомбардували.«Воно складається з тротилу - це фугас ще заряджений підшипниками - це як осколкова дія. Підшипники задуті в монтажну пінку і «хвіст» надрукований на 3D-принтері.

Зробити таку міну і начинити її свинцевими кульками - це не проста робота і під силу лише спеціалістам. А ще 3D-принтер - увесь технологічний процес виготовлення такого боєприпасу - складний. А головне його неможливо розмінувати. «Цей саморобний вибуховий пристрій розміновувати не можна - його можна знищити лише вибуховим шляхом накладанням тротилу і підриву», - пояснюють військові.

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Місце приземлення міни обстежують спостерігачі зі спільного центру контролю та координації. Військові обкладають боєприпас мішками із землею. І за командою підривають.

Якби така смертельна іграшка з неба влучила в будинок з місцевими, кажуть військові, загинули б усі.

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