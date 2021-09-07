Бойовики у спробах налаштувати цивільних проти українських військових обстрілюють Катеринівку

Місцеві цивільні змушені постійно жити в небезпеці.

Околиці Катеринівки, що на Луганщині, російські окупанти обстріляли з мінометів та гранатометів. Міни впали і у полі, неподалік укріплень наших військових, і в селі, де дотепер мешкають цивільні. Такі провокативні обстріли останнім часом почастішали, кажуть наші військові. Розбиваючи інфраструктуру села, окупанти хочуть налаштувати місцевих проти наших бійців.

Про це спеціально для ТСН у сюжеті Руслана Ярмолюка.

Що саме впало, дід Анатолій не знає, але вибухнуло добре, так що геть розлякало його голубів. Його дім просто на лінії вогню. «8 років сюди ніхто не з’являється тут стріляють і нехай стріляють», - каже дідусь.

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Голуби під час останнього обстрілу розлетілись, але повернулись. Для старого нині - це єдина втіха у житті. У хаті чоловік лишився сам із птахами. Дружина, теж пенсіонерка, у лікарні. Їхати нікуди, живуть з присадибної ділянки. Щоразу, коли порпається на городі, постійно викопує залізяччя. Увесь смертельний метал летить з того боку. І в поля у військових і в село у цивільних. Хвостовики від ворожих боєприпасів стирчать просто неба.

«Близько 9 вечора був прихід з СПГ, перебило нам кабеля, вчора робили світло», - розповідають військові.

Новини з фронту: окупанти обстріляли околиці Катеринівки

У Катеринівці ще досі живуть люди. Окупанти стріляють по мирних, доруйновуючи цивільні будинки. Усе, аби налаштувати тутешніх проти наших вояків, хоч позиції українського війська винесені геть за село.

«Станкові гранатомети, кулемети, стрілецька зброя вони обстрілюють села їм байдуже, що там живуть місцеві – стріляють», - переконує військова Хельга.

Такі обстріли з боку окупантів на цій ділянці фронту в районі Катеринівкки стали вже постійними.

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