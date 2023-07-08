Бойовим медикам заборонили переливати кров пораненим: у Мережі розгорівся скандал

Від своєчасного переливання крові часто залежить життя пораненого, але, як зазначають лікарі, таку процедуру провести може не кожен.

У Мережі з’явилося кілька матеріалів з сенсаційними заголовками – бойовим медикам забороняють рятувати поранених військових, бо не дозволяють їм переливати кров. ТСН вирішила розібратися у цій "кривавій" темі і зрозуміти у чому справа.

Марія Назарова - інструктор з тактичної медицини, саме вона опублікувала гнівний пост. З одного боку, пише вона, уряд значно спростив постачання донорської крові на фронт, тепер її може замовити безпосередньо медик військового підрозділу, без бюрократичних перепон. З іншого боку - уряд не дозволив здійснювати переливання крові бойовим медикам, які не мають медичної освіти. "Коли ми веземо пацієнта по кілька годин, ми можемо зробити в дорозі безпечне і ефективне переливання крові, це досвід країн НАТО", - заявляє інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова.

Ні, як правило не можуть, заперечує Марії знаменитий хірург Олександр Даниленко - той лікар, який на фронті ледь не в окопах прооперував десятки поранених бійців. Він переконує, завдання бойових медиків, насамперед, - витягти пораненого з поля бою, зупинити кровотечу і якнайшвидше доправити його до стабілізаційного пункту, до лікарів. "Людина помирає від крововтрати, їй потрібно повернути кров, але якщо в нас не закриті краники, поки ми не зупинили кровотечу, вся влита кров, вона буде так само виливатися, так само в черевну порожнину, в грудну клітку", - пояснює офіцер командування медичних сил, хірург Олександр Данилюк.

Він наголошує, що переливання крові – надзвичайно складна операція, там існує сотні нюансів, і десятки суворих вимог: кров має зберігатися у холодильнику, а для нього потрібен генератор, перед вливанням її треба нагріти до конкретної температури, чи є змога виміряти цю температуру під обстрілами? Перед переливанням пацієнта треба готувати, а потім довго спостерігати. Одна помилка і таке переливання призведе до страшних наслідків. "Можливість наразі підготовки такої великої кількості бойових медиків ще неможливо, тому що нам потрібно ще велику кількість медиків навчити, бо в будь-якому стаціонарі України не будь-який лікар переливає кров, не кожен лікар вміє", - каже Даниленко.

Марія Назарова ж переконує – в армії США, мовляв у їхніх спецпідрозділах бойові медики кров переливають, тобто навчити можна. "Це не буде так, що завтра всі різко змушені звідкись народити кров і почати її лити без підготовки. Це були би тільки люди, які отримали таку підготовку, але серед цих людей мають бути бойові медики", - певна вона.

Що ж, у деякі підрозділи вже пішла рознарядка ПИСАТИ ЗВЕРНЕННЯ ВІД БОЙОВИХ МЕДИКІВ, що вони не хочуть не будуть не... Опубліковано Masha Nazarova Субота, 8 липня 2023 р.

Так, у США є такі бойові медики, погоджуються у командуванні медичних сил і додають, це буквально десятки людей. Готують їх не кілька тижнів, і ще одне - часто на спецоперації бійців підбирають навіть однієї групи крові. А в Україні масштабна війна з сотнями тисяч бійців на фронті, де сотні поранених, яким потрібно надавати високоякісну медичну допомогу.

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