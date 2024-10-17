Бойовий медик “Азову” перелічив найчастіші поранення на фронті: що радить мобілізованим

Найчастіше військові на фронті отримують уламкові поранення кінцівок. Їх більшість, тому що дуже багато скидів із БпЛа, працюють дрони противника, багато артилерії.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Кінцівки не захищені, тому я рекомендую чоловікам придбати собі балістичний захист плечей, у кого ще немає. Із професійної точки зору, як бойовий медик, хочу зазначити, у випадку, якщо міна падає з боку біля тебе, і в тебе є захист плечей, то ти крім того, що збережеш свої руки, тобі також з боку не зайде в грудну клітку”, — каже “Око”.

Він зазначив, що характер поранень також різниться залежно від ділянки, де працюють військові.

“Наприклад, поблизу Білогорівки більше замінована місцевість — там були мінно-вибухові травми, ампутації нижніх кінцівок при контакті з пелюстками. Були кульові поранення”, — розповів бойовий медик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Живемо в різних світах”! Бойовий медик “Азову” розкритикував цивільних українців

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